Ko želi predstaviti Banju Luku netolerantnijom nego što jeste: Svi problemi s obilježavanjem Dana državnosti

Prosto je nevjerovatno kako se odjednom pokušava predstaviti da je Banja Luka netolerantnija nego što jeste.
Već pet godina SDP održava svečanu akademiju povodom Dana državnosti BiH i sve dok SDP nije postao vlast nikada nije bio zabilježen ni najmanji incident.
Ipak, u posljednjem periodu to se naprasno počelo dešavati, naravno, podgrijano degutantnom političkom retorikom, ne ulazeći u to da li si ti isti koji podgrijavaju retoriku zapravo i nalogodavci.
Dovoljno je baciti nekoliko spinova da neki neobrazovan pojedinac prouzrokuje incident, kao što je to bilo u avgustu ove godine tokom sjednice Narodne skupštine RS.
Prvi incident zabilježen je 2023. godine kada policija nije dozvolila da zvaničnici Trojke održe svečanu akademiju, pa su održali sastanak u prostorijama SDP-a BiH u naselju Borik. Lidere Trojke je tada ispred prostorija dočekalo stotinjak pripadnika Boračke organizacije grada Banja Luka sa zvižducima i povicima "Srbija, Srbija".
Lider SDP Nermin Nikšić istakao je tada kako mu je "žao što je ove ljude (okupljene demonstrante) neko prevario".
- Oni su izgubili u Drugom svjetskom ratu, partizani su porazili četnike. Banja Luka je Bosna i Hercegovina. Nije Srbija - bile su tada riječi Nikšića, dodajući kako je "Republika Srpska u Bosni i Hercegovini".
Dan državnosti BiH se temelji na tekovinama ZAVNOBiH, upravo onim za čije su se Dodikovi preci borili, a i stradao veliki broj ljudi iz Potkozarja.
Prošle godine je svečana akademija održana bez ikakvih problema, a jučer je bilo potrebno opet da se u sve umiješa dnevna politika nakon prijevremenih izbora, gdje SNSD nije dobio onakav rezultat kakav je očekivao.
Naravno, niko ne tvrdi da je SNSD direktno umiješan, ali sve se desilo nakon izjave da je 20.000 Bošnjaka glasalo za Branka Blanušu.
Pogotovo ovo je interesantno jer su nam brojni akteri potvrdili da su čitav dan bili u Banjoj Luci, šetali gradom i nisu se našli u bilo kakvom problemu. Očito je nekome cilj predstaviti situaciju u ovoj državi gorom nego što jeste.