Ko želi predstaviti Banju Luku netolerantnijom nego što jeste: Svi problemi s obilježavanjem Dana državnosti

Prosto je nevjerovatno kako se odjednom pokušava predstaviti da je Banja Luka netolerantnija nego što jeste. Već pet godina SDP održava svečanu akademiju povodom Dana državnosti BiH i sve dok SDP nije postao vlast nikada nije bio zabilježen ni najmanji incident. Ipak, u posljednjem periodu to se naprasno počelo dešavati, naravno, podgrijano degutantnom političkom retorikom, ne ulazeći u to da li si ti isti koji podgrijavaju retoriku zapravo i nalogodavci.

Dovoljno je baciti nekoliko spinova da neki neobrazovan pojedinac prouzrokuje incident, kao što je to bilo u avgustu ove godine tokom sjednice Narodne skupštine RS. Prvi incident zabilježen je 2023. godine kada policija nije dozvolila da zvaničnici Trojke održe svečanu akademiju, pa su održali sastanak u prostorijama SDP-a BiH u naselju Borik. Lidere Trojke je tada ispred prostorija dočekalo stotinjak pripadnika Boračke organizacije grada Banja Luka sa zvižducima i povicima "Srbija, Srbija". Lider SDP Nermin Nikšić istakao je tada kako mu je "žao što je ove ljude (okupljene demonstrante) neko prevario".

- Oni su izgubili u Drugom svjetskom ratu, partizani su porazili četnike. Banja Luka je Bosna i Hercegovina. Nije Srbija - bile su tada riječi Nikšića, dodajući kako je "Republika Srpska u Bosni i Hercegovini". Dan državnosti BiH se temelji na tekovinama ZAVNOBiH, upravo onim za čije su se Dodikovi preci borili, a i stradao veliki broj ljudi iz Potkozarja.