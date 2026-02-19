Velike gužve pred sarajevskim pekarama: Postači došli po somune

Velike gužve stvorile su se večeras uoči iftara, u sarajevskom naselju Buća Potok, ispred pekare Nafaka, jer su građani došli kako bi kupili somune.

Ramazan u BiH je nastupio sinoć, a prvi dan posta u Sarajevu se okončava u 17:27 sati.

Obišli smo i poznate pekare u Starom Gradu "Alifakovac" i "Poričanin", a ni tamo ih ništa manje nije bilo.

Pogledajte šta su fotoreporteri "Avaza" zabilježili.