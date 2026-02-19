Dodik žestoko o fotografiji Čovića s Thompsonom: Promocija ustaštva je akt otvorenog neprijateljstva prema RS

- Slikanje Dragana Čovića sa Thompsonom nije bezazlen estradni trenutak, nego nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija presvuče u tobožnje "evropske vrijednosti". Thompson je oličenje neoustaštva, promoter pokliča pod kojima je ubijeno 800.000 Srba u NDH, od toga pola miliona u Jasenovcu, i svaka njegova pojava kod nas Srba izaziva uznemirenost i odbijanje.

Ako su evropske vrijednosti relativizacija nacističkih i ustaških zločina, onda je riječ o političkoj i istorijskoj sodomi i gomori s kojom Republika Srpska ništa ne želi da ima. Mnoge zemlje EU zabranile su Thompsonove koncerte, a i nastupi u državi iz koje dolazi, unose strah među one malobrojne Srbe koji su u njoj ostali. Njegov nastup u BiH samo je dodatno podigao tenzije, produbio podjele i nerazumijevanje.

Svako ko se fotografiše, pjeva ili odlazi na koncerte ustaških apologeta, vrijeđa žrtve Drugog svjetskog rata - prije svega srpski i jevrejski narod, koji su bili među najvećim stradalnicima u zločinačkoj NDH. Relativizovanje zločina i promocija ustaštva nije samo istorijski revizionizam, već akt otvorenog neprijateljstva prema Republici Srpskoj, čije je postojanje neraskidivo vezano za antifašističku borbu i sjećanje na nevine žrtve. Ako je moguće promovisati ustaštvo pod evropskom zastavom ili uz evropsko ćutanje, onda Republika Srpska ima puno pravo da svoju samostalnost gradi i na jasnom odbijanju da bude dio takvog društva i takvih vrijednosti - rekao je.