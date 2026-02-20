Svjetska banka odobrila 81,7 miliona eura za modernizaciju puta Foča – Šćepan Polje

Odbor direktora Svjetske banke potvrdio je kreditni aranžman u vrijednosti 81,7 miliona eura za modernizaciju magistralnog puta Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje), saopćeno je na današnjem sastanku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i šefa Ureda Svjetske banke za BiH Christophera Sheldona.

Minić je izrazio zahvalnost Svjetskoj banci za podršku u realizaciju tog izuzetno značajnog projekta koji će riješiti jedan od najvećih infrastrukturnih izazova u ovom dijelu Republike Srpske i znatno poboljšati putnu vezu sa Crnom Gorom.

Istovremeno, najavljeno je da će nadležna tijela Svjetske banke uskoro potvrditi i 30,7 miliona eura vrijedan projekat iz oblasti poljoprivrede, odnosno navodnjavanja, u okviru ranije usaglašenog projekta unapređenja otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.

Takođe, izražena je spremnost Svjetske banke da podrži rekonstrukciju psihijatrijskih klinika u Republici Srpskoj, dok je, u oblasti energetike, potvrđena njihova zainteresovanost da finansiraju projekat instalacije solarnih panela na krovovima 50.000 domaćinstava u Republici Srpskoj, o čemu će uslijediti pregovori sa Elektroprivredom u aprilu ove godine.

Pored toga, krajem ovog mjeseca počinju pregovori o zahtjevu Republike Srpske za finansiranje projekta masovne procjene nepokretnosti, poboljšanje e-upravljanja i razvoj infrastrukture geoprostornih podataka, u vrijednosti od 35,1 miliona eura, saopćeno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS.