Neobjašnjivi kvarovi redovno gurani pod tepih: Odgovornost kreće od ministra

- Neka pravosuđe radi svoj posao. Ja stojim iza svega što sam radio, a sarađujem s firmom GRAS već dvije decenije - kratko je za „Dnevni avaz“ izjavio Edin Nalović iz kompanije „Vikler-promet“.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo pretresa „Vikler-promet“ u sklopu ko-zna-koje-po-redu istrage poslovanja GRAS-a. Ranije istrage su utvrdile bahatost, nedomaćinsko poslovanje i brojne nezakonitosti, ali je do sada osuđen samo Branislav Petrović, zbog namještanja tendera za reklamni prostor.

Nekažnjene malverzacije

Nije osuđen niko od brojnih direktora, članova upravnih i nadzornih odbora, niti ministara saobraćaja, odgovornih za propale projekte vrijedne više desetina miliona KM. Kupovina neupotrebljivih praonica za vozila, sklapanje tramvaja od starih, rashodovanih, šuplje evidencije o potrošnji goriva i voznih karata u GRAS-u, samo su neke od brojnih, nekažnjenih malverzacija.

Sve su više puta dokumentovali državni revizori i inspektori Finansijske policije Federacije BiH. Teško je vjerovati da će drugačiji biti rezultat i ove istrage, jer su akteri prethodnih afera ostavili milionske dugove, te nekažnjeni otišli u penziju ili otvarali privatne univerzitete.

Neispravna vozila

Na neispravnost vozila GRAS-a, sumnjive nabavke dijelova, te brojne druge negativne prakse u ovom preduzeću je godinama upozoravao bivši predsjednik Sindikata radnika GRAS-a Adnan Himzanija, koji je u ovom preduzeću radio decenijama.

- Vozaču koji odbije voziti neispravno vozilo prijeti gubitak beneficija, kao što su linije i smjene koje mu najviše odgovaraju. Ja sam lično više puta zvao policiju da isključi iz saobraćaja neispravna vozila - kaže on.