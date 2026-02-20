ISTINA O GRAS-U

Neobjašnjivi kvarovi redovno gurani pod tepih: Odgovornost kreće od ministra

Bivši predsjednik Sindikata radnika GRAS-a Adnan Himzanija kaže da je lično zvao policiju da isključi iz saobraćaja neispravna vozila

Skoro pet decenija stari češki tramvaji. Avaz

Ermin Zatega

20.2.2026

- Neka pravosuđe radi svoj posao. Ja stojim iza svega što sam radio, a sarađujem s firmom GRAS već dvije decenije - kratko je za „Dnevni avaz“ izjavio Edin Nalović iz kompanije „Vikler-promet“.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo pretresa „Vikler-promet“ u sklopu ko-zna-koje-po-redu istrage poslovanja GRAS-a. Ranije istrage su utvrdile bahatost, nedomaćinsko poslovanje i brojne nezakonitosti, ali je do sada osuđen samo Branislav Petrović, zbog namještanja tendera za reklamni prostor.

Nekažnjene malverzacije

Nije osuđen niko od brojnih direktora, članova upravnih i nadzornih odbora, niti ministara saobraćaja, odgovornih za propale projekte vrijedne više desetina miliona KM. Kupovina neupotrebljivih praonica za vozila, sklapanje tramvaja od starih, rashodovanih, šuplje evidencije o potrošnji goriva i voznih karata u GRAS-u, samo su neke od brojnih, nekažnjenih malverzacija.

Sve su više puta dokumentovali državni revizori i inspektori Finansijske policije Federacije BiH. Teško je vjerovati da će drugačiji biti rezultat i ove istrage, jer su akteri prethodnih afera ostavili milionske dugove, te nekažnjeni otišli u penziju ili otvarali privatne univerzitete.

Neispravna vozila

Na neispravnost vozila GRAS-a, sumnjive nabavke dijelova, te brojne druge negativne prakse u ovom preduzeću je godinama upozoravao bivši predsjednik Sindikata radnika GRAS-a Adnan Himzanija, koji je u ovom preduzeću radio decenijama.

- Vozaču koji odbije voziti neispravno vozilo prijeti gubitak beneficija, kao što su linije i smjene koje mu najviše odgovaraju. Ja sam lično više puta zvao policiju da isključi iz saobraćaja neispravna vozila - kaže on.

Himzanija: Vozač ne smije odbiti. Screenshot

Izvještaji u ladicama

Dodaje da brojne preinake i krpljenja starih vozila nisu ni unesena u tehničku dokumentaciju, te da su neobjašnjivi kvarovi tramvaja bili redovna pojava, koja je gurana pod tepih. Zamolio je javnost da ne sudi na prečac, prije okončanja istrage, ali dodaje da bi u traženju odgovornosti trebalo krenuti od ministra ka vozaču, a ne obratno.

Netransparentnost poslovanja je vidljiva jer je o GRAS-u vrlo malo razgovarano u Skupštini KS - vlasniku ovog preduzeća. Zbog političkih previranja su izvještaji o poslovanju od 2020. godine stavljani u ladice umjesto na dnevni red, uprkos stotinama miliona KM gubitaka.

Direktor GRAS-a, koji je nakon fatalne nesreće podnio ostavku, skoro četiri godine je proveo u statusu vršioca dužnosti. To nije po zakonu, ali taj mehanizam politika često koristi kada želi direktora držati u stanju stalne zavisnosti, jer ga nanovo imenuje svakih tri do šest mjeseci.

# NESREĆA
# TRAMVAJ
# BIH
