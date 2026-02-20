Bećirović se sastao s predsjedavajućim OSCE-a: Upozorio na ponovne pokušaje podrivanja ustavnog poretka BiH

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović sastao se sa ministrom vanjskih poslova Švicarske Konfederacije i predsjedavajućim OSCE-a Ignacijom Kasisom (Ignazio Cassis), tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini.

Bećirović je naglasio da Švicarska Konfederacija, preuzimajući po treći put predsjedavanje OSCE-om u izuzetno složenim geopolitičkim okolnostima, pokazuje odgovornost i spremnost da doprinese jačanju Helsinških principa, inkluzivne multilateralne diplomatije, demokratije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava.

Istakao je da principi Helsinškog završnog akta, uključujući poštivanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, nepovredivosti granica i mirnog rješavanja sporova, moraju ostati temelj evropske sigurnosne arhitekture te da bez njihove dosljedne primjene nema trajne stabilnosti u Evropi.

Bećirović je upozorio i na, kako je naveo, ponovne pokušaje podrivanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine od strane bivšeg predsjednika entiteta RS i njegovih saradnika. Poručio je da svako međunarodno lobiranje usmjereno na razbijanje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine predstavlja neprihvatljivo i protuustavno djelovanje, odnosno djelovanje protiv mira i stabilnosti.

Naglasio je da će institucije Bosne i Hercegovine nastaviti odlučno štititi ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum, te da je principijelna i koordinirana reakcija međunarodne zajednice od izuzetne važnosti. Tokom razgovora ponovio je potrebu unapređenja izbornog integriteta uz podršku OSCE-a i ODIHR-a. Istaknuta je spremnost za implementaciju preporuka OSCE-a, uključujući uvođenje biometrijske identifikacije birača i optičkih skenera, kao važnog koraka ka jačanju povjerenja građana u izborni proces.

Ignacio Kasis je naglasio da čvrsto podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Istakao je da je puno poštivanje Ustava BiH, vladavine zakona i institucionalno djelovanje ključni preduslov stabilnosti. U tom kontekstu apelirao je na odgovorne aktere da što prije deblokiraju sredstva za nabavku nove tehnologije, kako bi izborni proces bio slobodan i transparentan. Potvrdio je trajnu posvećenost OSCE-a očuvanju mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini i regiji.