Katica demantovao GRAS i rekao da je individualna krivica vozača koji vozi tri godine tramvaj bez dozvole, ni riječi o tome ko ga je pustio da napušta bazu

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica oglasio se saopćenjem u kojem su izneseni precizni podaci iz službenih evidencija.

Kako je navedeno, uvidom u evidencije Sektora za građanska stanja Novi Grad, koji je nadležan za izdavanje vozačkih dozvola za vozače tramvaja, "utvrđeno je da u ovom trenutku postoji 16 zahtjeva vozača tramvaja za produženje važenja vozačkih dozvola". Iz MUP-a KS naglašavaju da su svi ovi zahtjevi trenutno u obradi.

U saopćenju se podsjeća i na zakonsku proceduru, prema kojoj se, "prema Članu 20., stav 3 Pravilnika o uslovima, načinu osposobljavanju, organizovanju i polaganju ispita i vozačkoj dozvoli za vozača tramvaja, uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje tramvajem ne starije od šest mjeseci". Također je pojašnjeno da se, "prema stavu 4. istog člana, zahtjev za produženje može se podnijeti trideset dana prije isteka važnosti postojeće vozačke dozvole".

Prema podacima iz evidencija, "devet zahtjeva predato je prije isteka važeće vozačke dozvole, dok je 7 njih predato nakon isteka". MUP KS je posebno istakao i slučaj vozača koji je bio uključen u saobraćajnu nesreću kod Carevog mosta.

- Prema službenim evidencijama, vozač tramvaja N.K. koji je upravljao tramvajem koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći sa putničkim motornim vozilom kod Carevog mosta nije imao važeću vozačku dozvolu, tačnije vozačka dozvola mu je istekla 01.06.2023. godine i nije podnosio zahtjev prema MUP-u KS za produženje vozačke dozvole - navodi se u saopćenju.

Dodatno je pojašnjeno da se vozačka dozvola za vozača tramvaja izdaje na period od tri godine, te da je vozač N.K. "imao vozačku dozvolu sa rokom važenja od 01.06.2020. do 01.06.2023. godine".

Nakon saopćenja ministra unutrašnjih poslova ostaje tužan zaključak o tome da su za njega i NiP jedini krivci vozači.

Jer, profesionalno red bi bio da se ministar javno zapita ili odgovori kako je moguće da u GRAS-u ne vode personalne dosjee i evidenciju svojih vozača i kada im ističu vozačke dozvole i zdravstvena uvjerenja, koji su uslovi za sve amaterske vozačke dozvole, a kamo li za vozače koji stalno voze i do stotinu putnika!?

Zato bolje da se Katica i nije javljao, samo je otkrio koliko se ide u zataškavanje sistemskih grešaka, javašluka i lopovluka u GRAS-u, u čemu im ni ljudski životi nisu sveti.