VKBI i Institut za jezik UNSA potpisali Protokol o saradnji o suizdavaštvu: Cilj je nastavak izrade višetomnog Rječnika bosanskog jezika

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, u prostorijama Instituta za bosanski jezik Univerziteta u Sarajevu potpisan je Protokol o saradnji između Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Instituta za jezik UNSA o suizdavaštvu, s ciljem nastavka rada na višetomnom Rječniku bosanskog jezika, čiji je autor projekta rahmetli akademik Dževad Jahić.

Protokol su potpisali prof. dr. Hasnija Muratagić Tuna, predsjednica Upravnog odbora VKBI, i direktor Instituta dr. sc. Jasmin Hodžić. Svečanom činu prisustvovao je i Senudin Jahić, sin rahmetli Dževada Jahića.

Ovom saradnjom potvrđen je kontinuitet rada na preostalim tomovima Rječnika, počevši od XIII toma. Autor narednog toma bit će dr. Haris Ćatović, koji je priredio i XII tom. Time je osigurana institucionalna i naučna stabilnost projekta, kao i njegov nastavak u skladu s metodološkim i leksikografskim standardima koje je uspostavio akademik rah. Dževad Jahić.

Višetomni enciklopedijski Rječnik bosanskog jezika predstavlja najsloženiji i najobuhvatniji naučno-istraživački i izdavački leksikografski poduhvat u historiji Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na temeljni element kulturnog identiteta govornika bosanskog jezika, posebno bošnjačkog naroda.

Rad na ovom kapitalnom projektu započeo je rah. akademik Dževad Jahić 2001. godine, a u drugoj fazi realiziran je u institucionalnom okviru VKBI kao izdavača. Do sada je objavljeno jedanaest tomova, dok je XII tom završen i njegovo objavljivanje očekuje se u prvoj polovini 2026. godine. Prema procjeni autora projekta, Rječnik bi trebao imati ukupno XX tomova.