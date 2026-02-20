Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"ZAJEDNIŠTVO U TIŠINI"

Brčko: Organizovano mirno okupljanje u znak sjećanja na Erdoana Morankića

Val podrške koji je pokrenut u Sarajevu sada stiže i u Brčko

Erdoan Morankić. Facebook

M. Až.

20.2.2026

Nakon protesta koji su proteklih dana održani u Sarajevu povodom tragične nesreće u kojoj je život izgubio dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, talas solidarnosti i građanskog nezadovoljstva širi se i na druge gradove. U nesreći je povrijeđeno više osoba, među njima i maloljetna djevojka kojoj je amputirana noga. Tuga, ogorčenje i zahtjevi za odgovornošću ne jenjavaju.

Organizovano mirno okupljanje u znak sjećanja na Erodana Morankića. Facebook

Građani Sarajeva već sedmicu izlaze na ulice, tražeći pravdu, transparentnu istragu i sistemske promjene. Protesti su prerasli u snažan građanski bunt koji okuplja sve generacije, a naročito mlade.

Val podrške koji je pokrenut u Sarajevu sada stiže i u Brčko. U ovom gradu će u ponedjeljak, 23. februara 2026. godine, biti organizovano mirno okupljanje u znak sjećanja na tragično stradalog Erdoana Morankića.

Skup pod nazivom "Zajedništvo u tišini" planiran je u 12:30 sati na Trgu mladih, ispred zgrade Gradske galerije, poznate kao zgrada Veselina Masleše. Organizatori su pozvali učenike svih srednjih škola, kao i ostale građane, da se pridruže i zajednički, dostojanstveno i u tišini odaju počast.

# BRČKO
# ERDOAN MORANKIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.