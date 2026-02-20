Brčko: Organizovano mirno okupljanje u znak sjećanja na Erdoana Morankića

Nakon protesta koji su proteklih dana održani u Sarajevu povodom tragične nesreće u kojoj je život izgubio dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, talas solidarnosti i građanskog nezadovoljstva širi se i na druge gradove. U nesreći je povrijeđeno više osoba, među njima i maloljetna djevojka kojoj je amputirana noga. Tuga, ogorčenje i zahtjevi za odgovornošću ne jenjavaju.

Građani Sarajeva već sedmicu izlaze na ulice, tražeći pravdu, transparentnu istragu i sistemske promjene. Protesti su prerasli u snažan građanski bunt koji okuplja sve generacije, a naročito mlade.

Val podrške koji je pokrenut u Sarajevu sada stiže i u Brčko. U ovom gradu će u ponedjeljak, 23. februara 2026. godine, biti organizovano mirno okupljanje u znak sjećanja na tragično stradalog Erdoana Morankića.

Skup pod nazivom "Zajedništvo u tišini" planiran je u 12:30 sati na Trgu mladih, ispred zgrade Gradske galerije, poznate kao zgrada Veselina Masleše. Organizatori su pozvali učenike svih srednjih škola, kao i ostale građane, da se pridruže i zajednički, dostojanstveno i u tišini odaju počast.