Emrić: Zarobljene institucije Bosne i Hercegovine su u službi secesionističkih politika

U prošloj godini eruptirala je politička, zakonodavna i sigurnosna kriza na državnom nivou, izazvana najavljivanim, pripremanim i organiziranim secesionističkim aktivnostima tadašnjeg predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i najviših funkcionera tog entiteta - kazao je danas zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić, koji je bio uvodničar na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi "Zarobljene institucije u funkciji podrivanja ustavno-pravnog poretka države Bosne i Hercegovine".

Emrić je naglasio da su takve politike generirale kontinuirane blokade rada izvršne i zakonodavne vlasti na državnom nivou, destabilizirale političke i društvene procese, te ugrozile sigurnosnu situaciju u zemlji s rizikom eskalacije sukoba između državnih i entitetskih policijskih struktura.

Govoreći o napadima na ustavni poredak i pokušajima svrgavanja najviših pravosudnih institucija, Emrić je istaknuo da su rukovodeći kadrovi lojalni SNSD-u i njihovim partnerima zanemarili profesionalizam i stavili se u funkciju rušenja sistema.

- To predstavlja eklatantan primjer zarobljenih državnih institucija koje su pasivizirane i oslabljene do tog nivoa da nisu pravovremeno izvršavale svoju zakonsku zadaću - rekao je.

Podsjetio je na studiju Transparency Internationala BiH iz januara 2024. godine, koja je nagovijestila prijetnje i sigurnosne rizike nastale kada zarobljene institucije ne izvršavaju ustavne i zakonske obaveze.

- Pravosuđe nema odgovarajući stepen nezavisnosti i kapaciteta da rješava sporove i sankcionira društveno štetno ponašanje, što ostavlja prostor za stvaranje tenzija i eskalaciju konflikta - naglasio je Emrić.

Posebno je kritikovao odluku Tužilaštva BiH o obustavi istrage protiv "Dodika, Viškovića i Stevandića, osumnjičenih za napad na ustavni poredak".

- To je neprihvatljiv presedan i eklatantan primjer zarobljenih institucija koje su pogodovale političkim funkcionerima. Tužilaštvo je pokazalo da politički moćnici mogu doprijeti i kontrolirati krivične postupke - kazao je.

Emrić je upozorio da se "karcinom secesionizma" i dalje širi institucionalnim tkivom države, iscrpljujući najvažnije organe do mjere da ne mogu ostvariti svoju temeljnu funkciju zaštite ustavno-pravnog poretka.

- Državne institucije približavaju se crvenoj liniji iscrpljenosti i nefunkcionalnosti, poslije koje prijeti urušavanje cijelog sistema - rekao je.

Zaključio je da se ne smije dozvoliti daljnje pasiviziranje institucija, već je nužno ispraviti uočene anomalije, anulirati neprihvatljive pravosudne presedane i vratiti profesionalizam, nepristranost i nezavisnost kao temeljne principe pravosudne vlasti.

- Odgovornost pravosuđa jeste zaštita zakonitosti, vladavine prava i očuvanje ustavno-pravnog poretka države Bosne i Hercegovine - poručio je Emrić.