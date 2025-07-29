Upozorenje iz Parlamenta: Sistematska diskriminacija Bošnjaka u institucijama BiH

Na današnjoj pres-konferenciji u Parlamentu BiH, poslanici Šemsudin Mehmedović, Jasmin Emrić i Aida Baručija upozorili su na ozbiljnu sistemsku diskriminaciju Bošnjaka u državnim institucijama. Istaknuto je da se radi o planskom i kontinuiranom urušavanju institucionalnog sistema, s jasnim političkim ciljem, eliminacijom Bošnjaka s rukovodećih pozicija, uprkos činjenici da čine više od 50 posto stanovništva. Pozvali su na hitnu sjednicu i konkretne mjere kako bi se zaustavilo neustavno djelovanje i osiguralo poštivanje proporcionalne zastupljenosti. Obezvrjeđivanje Bošnjaka - Trend eliminacije Bošnjaka iz institucija Bosne i Hercegovine, a posebno na rukovodećim pozicijama se nastavlja, i nažalost, ubrzava. To predstavlja kontinuirano i plansko urušavanje institucija na koje upozoravam već dvije godine – poručio je Mehmedović. Partnerstvo HDZ-a i SNSD-a razara institucije i unosi neustavne principe u srž sistema.

- Ovaj proces obezvrjeđivanja Bošnjaka i Bosanaca nije počeo od jučer. Naprotiv, to je plansko partnerstvo HDZ-a i SNSD-a i započelo je onog trenutka kada se u politička pregovaranja unio novi moment nepoštivanja Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Kontinuirano se godinama unazad nameće neustavno pravilo da tzv. legitimno predstavljanje podrazumijeva paritetnu zastupljenost u državnim institucijama. Naglašavam ono što je ovdje najvažnije – ustavna kategorija jeste proporcionalna zastupljenost. O poštivanju Ustava i zakona nema pregovaranja. Oni se poštuju i provode – rekao je Mehmedović.. S obzirom na to, kako je kazao, u državi u kojoj živi 50,11% Bošnjaka i koji sa najmanje 50% indirektnih poreza učestvuju u finansiranju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, očigledno je da Bošnjacima prije svega namijenjena uloga bankomata, odnosno da uredno uplaćuju PDV i pune budžet, a drugi će rukovoditi institucijama Bosne i Hercegovine Pozicije nisu miraz - Bošnjacima je pripalo svega 20% ili petina direktorskih pozicija koje su morale biti popunjene prema Popisu iz 2023. Nadalje, u znatnom broju institucija državni službenici, koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, svedeni su na trećinu, što je nezakonito i nedopustivo. Poseban problem su pozicije rukovodećih državnih službenika - dodao je. Dok Dragan Čović tvrdi da Hrvati nisu u dovoljnoj mjeri kapacitirani u državnim institucijama, a političari iz reda SNDS-a da najveće bošnjačke stranke stalno nastoje da ostvare prevagu u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini i da namjeravaju da vladaju Bosnom i Hercegovinom bez Srba i Hrvata, stvarno stanje je suprotno. Prema riječima Mehmedovića, zvanični podaci koje su dobili kao odgovore na zastupnička pitanja demantiraju navedene teze. - Osim toga, naglašavam da HDZ nema eksluzivno pravo na sve što ima predznak "hrvatski“, pa tako ni pozicije koje prema Ustavu pripadaju Hrvatima nisu miraz HDZ-a, kao što ni SND-u ne pripada sve što ima predznak "srpski“- navodi Mehmedović. Provođenje Ustava Poslanik Jasmin Emrić je iznio konkretne podatke koji potvrđuju te tvrdnje. Prema njegovim riječima, u 67 državnih institucija zaposleno je 7.966 osoba, ali je zastupljenost naroda u suprotnosti s ustavnim i zakonskim odredbama.

- Hrvata je zaposleno 20 posto više nego što je propisano, Srba 17,6 posto više, dok je Bošnjaka 16,6 posto manje, a Ostalih 4,5 posto manje. To je direktno kršenje zakona - rekao je Emrić. On je predložio da Predstavnički dom usvoji zaključak kojim bi se sve institucije obavezale na dosljedno provođenje ustava i zakona, te da se uvede tromjesečni moratorij na nova imenovanja i zapošljavanja, kako bi se stvorili uslovi za usklađivanje sa zakonskim normama. - Prioritetno treba zapošljavati pripadnike konstitutivnih naroda i ostalih koji su nedovoljno zastupljeni - poručio je Emrić. Medijima se obratila i zastupnica Aida Baručija.