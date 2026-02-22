BANJA LUKA

Narodni front traži da se Thompsonu zabrani ulazak u BiH

Narodni front je na šestoj redovnoj sjednici Glavnog odbora usvojio niz zaključaka

Sjednica Glavnog odbora. Narodni front

M. Až.

22.2.2026

Narodni front je na šestoj redovnoj sjednici Glavnog odbora, održanoj danas u Banjoj Luci, razmatrao stanje na terenu, kao i jačanje stranačke infrastrukture, nakon čega je usvojen niz zaključaka usmjerenih na kadrovsko, organizaciono i medijsko osnaživanje stranke.

Kako su saopćili, detaljno je analizirana ukupna politička i ekonomska situacija u Republici Srpskoj, te su doneseni konkretni zaključci o daljnjem djelovanju.

"Narodni front smatra da je za pobjedu u oktobru ključno da, osim zajedničkog nastupa, opozicija jasno definiše zajedničku platformu o ključnim društvenim problemima na koje ćemo ponuditi zajedničke odgovore i programska rješenja", navodi se.

Iz ove stranke pozvali su i na realizaciju koncepta vlade u sjeni koji je ranije pokrenuo SDS.

Narodni front predlaže da opozicioni pregovori obuhvate dogovor o četiri ključne pozicije. Pored predsjednika Republike i člana Predsjedništva iz Republike Srpske, koji se biraju direktno, opoziciona platforma bi, kako navode, trebala obuhvatiti i dvije funkcije koje se biraju nakon izbora, a koje su, kako ističu, jednako važne – predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine.

"Također, smatramo da se ovi razgovori ne smiju voditi parcijalno između stranaka, nego isključivo zajednički - na nivou svih stranaka opozicije, kako bi nivo povjerenja, iskrenosti i transparentnosti bio takav da garantuje čvrst i jak dogovor za oktobar", jedan je od zaključaka koji je upućen svim opozicionim strankama.

Glavni odbor Narodnog fronta utvrdio je da će redovna skupština biti održana u aprilu, a najavljeno je da će ona imati programski karakter, na kojoj će biti predstavljen izborni program za period 2026-2030.

- Povodom aktuelne teme koncerata Tompsona u Bosni i Hercegovini, na kojima ponašanje pjevača i publike sadrži sve elemente krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti (Krivični zakon Bosne i Hercegovine član 145. i Krivični zakon Republike Srpske član 359), jer koncerti obiluju ustaškom ikonografijom i ustaškim pokličima, Glavni odbor Narodnog fronta donosi zaključak da pravni tim Narodnog fronta u što kraćem roku sačini inicijativu koju će uputiti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, te Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine, kako bi se pjevaču Marku Perkoviću Tompsonu zabranio ulazak u Bosnu i Hercegovinu i preduzele sve potrebne mjere i radnje kako bi se već počinjeno krivično djelo adekvatno procesuiralo - navodi se u posljednjem zaključku.

