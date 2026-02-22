Narodni front traži da se Thompsonu zabrani ulazak u BiH

Narodni front je na šestoj redovnoj sjednici Glavnog odbora, održanoj danas u Banjoj Luci, razmatrao stanje na terenu, kao i jačanje stranačke infrastrukture, nakon čega je usvojen niz zaključaka usmjerenih na kadrovsko, organizaciono i medijsko osnaživanje stranke.

Kako su saopćili, detaljno je analizirana ukupna politička i ekonomska situacija u Republici Srpskoj, te su doneseni konkretni zaključci o daljnjem djelovanju.

"Narodni front smatra da je za pobjedu u oktobru ključno da, osim zajedničkog nastupa, opozicija jasno definiše zajedničku platformu o ključnim društvenim problemima na koje ćemo ponuditi zajedničke odgovore i programska rješenja", navodi se.

Iz ove stranke pozvali su i na realizaciju koncepta vlade u sjeni koji je ranije pokrenuo SDS.

Narodni front predlaže da opozicioni pregovori obuhvate dogovor o četiri ključne pozicije. Pored predsjednika Republike i člana Predsjedništva iz Republike Srpske, koji se biraju direktno, opoziciona platforma bi, kako navode, trebala obuhvatiti i dvije funkcije koje se biraju nakon izbora, a koje su, kako ističu, jednako važne – predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine.

"Također, smatramo da se ovi razgovori ne smiju voditi parcijalno između stranaka, nego isključivo zajednički - na nivou svih stranaka opozicije, kako bi nivo povjerenja, iskrenosti i transparentnosti bio takav da garantuje čvrst i jak dogovor za oktobar", jedan je od zaključaka koji je upućen svim opozicionim strankama.

Glavni odbor Narodnog fronta utvrdio je da će redovna skupština biti održana u aprilu, a najavljeno je da će ona imati programski karakter, na kojoj će biti predstavljen izborni program za period 2026-2030.

- Povodom aktuelne teme koncerata Tompsona u Bosni i Hercegovini, na kojima ponašanje pjevača i publike sadrži sve elemente krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti (Krivični zakon Bosne i Hercegovine član 145. i Krivični zakon Republike Srpske član 359), jer koncerti obiluju ustaškom ikonografijom i ustaškim pokličima, Glavni odbor Narodnog fronta donosi zaključak da pravni tim Narodnog fronta u što kraćem roku sačini inicijativu koju će uputiti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, te Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine, kako bi se pjevaču Marku Perkoviću Tompsonu zabranio ulazak u Bosnu i Hercegovinu i preduzele sve potrebne mjere i radnje kako bi se već počinjeno krivično djelo adekvatno procesuiralo - navodi se u posljednjem zaključku.