Medicinari u RS ne prihvataju ponudu o dodatku na plate, uskoro pregovori o povišici

Predstavnici nekoliko sindikata u zdravstvu Republike Srpske očekuju uskoro sastanak sa ministrom zdravlja u vezi zahtjeva za povećanje plata, napominjući da ne prihvataju ponudu o uvođenju dodatka.

Zaposleni u javnom zdravstvu su uputili inicijativu o povećanju plata za 20 odsto, nakon čega je prva javna reakcija stigla od predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika na otvaranju objekta za onkologiju i hematologiju. On je 13. februara rekao da će zdravstveni radnici od aprila dobiti povećanje za pet odsto, a od jula će imati dodatak na plate u iznosu od 250 KM.

- Nismo još imali sastanak na tu temu s resornim ministrom, ali očekujemo da će biti ovih dana. Međutim, ne pristajemo na dodatak jer to nije oporezovano i ne ulazi u obračun za penziju. Osim toga, dodatak se isplaćuje samo kada se radi, a ne i za vrijeme godišnjeg odmora i bolovanja - objašnjava za Fenu Jovica Mišić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine.

Njegov kolega Goran Motika, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara RS, kaže da su u zahtjevima za povećanje plata jedinstveni svi sindikati u zdravstvu.

- Posljednje povećanje plata bilo je prošle godine kada su medicinske sestre i tehničari dobili po 100 KM povećanje, te 10 odsto svi zaposleni. Podsjećam da prije toga dugo nije bilo povećanja - navodi Motika.

On kaže da je i dalje prisutan odliv medicinskog kadra, mada ne kao ranije.

- U nekim privatnim klinikama mogu da zarade čak i 100 odsto veću platu - tvrdi Motika.

Početna osnovna plata medicinskih tehničara i sestara u javnom zdravstvu je, kako kaže, oko 1.370, a maksimalna je oko 1.850 KM sa noćnim smjenama i 30 godina rada.

Po podacima Zavoda za statistiku RS, prosječna neto plata u januaru u zdravstu i socijalnom radu iznosila je 1.848 KM.