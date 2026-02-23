Stanivuković traži veći porez: Život u centru ima cijenu, ko ne može – neka se preseli

Gradonačelnik Draško Stanivuković izjavio je tokom rasprave u Skupštini da život u centru grada podrazumijeva veće troškove, te da oni koji to ne mogu finansijski podnijeti treba da razmotre preseljenje u povoljnije dijelove grada.

Na sjednici Skupštine Grada Banja Luka govorilo se o prijedlogu povećanja vrijednosti nepokretnosti za 25,8 posto. Stanivuković je naglasio da je sasvim očekivano da su porezi i izdaci viši u užem gradskom jezgru nego u prigradskim naseljima, navodeći kao primjer razliku između centra, Petrićevca, Motika i Potkozarja.

Istakao je da četveročlana porodica koja ima stan od 150 kvadrata u najstrožoj zoni trenutno plaća oko 300 KM poreza godišnje. Ako bi se usvojio prijedlog skupštinske većine o povećanju od 12 posto, taj iznos bi bio 360 KM godišnje, odnosno 30 KM mjesečno, dok bi prema prijedlogu Grada obaveza iznosila oko 33 KM mjesečno.

Kao ilustraciju naveo je i stan od 100 kvadrata u nultoj zoni, za koji se sada plaća 92 KM godišnje. Po prijedlogu većine porez bi iznosio 103 KM, a prema prijedlogu Grada 116 KM.

Gradonačelnik je spomenuo i lični primjer, kazavši da njegova porodica posjeduje kuću od 1.000 kvadrata na Petrićevcu, te da bi je prodao ukoliko ne bi mogao izmirivati obaveze.

Najavio je i nove mjere, uključujući obavezno uređenje fasada. Vlasnici objekata u centralnim zonama imali bi rok od tri godine da urede vanjski izgled svojih nekretnina, dok bi u prigradskim naseljima taj rok bio pet godina.

Posebno je ukazao na zapuštene objekte i zemljišta u centru, navodeći primjer trošnih pomoćnih objekata u Srpskoj ulici. Poručio je da vlasnici neće moći držati zapuštene nekretnine bez posljedica, te da će porez biti obračunavan kao da je izgrađen objekat predviđen regulacionim planom.

Također je najavio da će Grad, ukoliko vlasnici ne održavaju svoja dvorišta, intervenisati i troškove naplatiti njima, uz sankcije za one koji ne plate.

Na kraju je poručio da je spreman da i njegova porodica snosi veće poreze, ističući da svako treba da živi u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.