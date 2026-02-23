Navijači Hajduka priznali krivicu za napad na Delije, za otkup kazne moraju platiti po 4.500€

Svi četrnaest navijača Hajduka priznalo je krivicu i osuđeno je na tri mjeseca zatvora pred Općinskim sudom u Živinicama zbog nedavnog napada na pripadnike navijačke skupine Crvene zvezde. Međutim, uskoro bi mogli biti pušteni iz pritvora nakon što svaki pojedinačno uplati oko 4.500 eura za otkup kazne, prenosi Hina.

Pregovori s tužilaštvom

Advokat Mirko Lekić potvrdio je da je proteklih sedam dana odvjetnički tim pripadnika Torcide pregovarao s Tužilaštvom Tuzlanskog kantona kako bi se postigla nagodba koja uključuje priznanje krivnje uz uvjet izricanja kazne zatvora od tri mjeseca. U ponedjeljak je održano ročište pred Općinskim sudom u Živinicama, gdje je potvrđen dogovor.

- Sud je prihvatio taj sporazum. Izrekao je kaznu od tri mjeseca zatvora. Njima će biti uračunato ovo vrijeme što su proveli u pritvoru - rekao je Lekić.

Napad kod Tuzle i pritvor

Pripadnici Torcide napali su navijače Crvene zvezde 24. januara nedaleko Međunarodnog aerodroma Tuzla, pri čemu je više osoba povrijeđeno, uključujući jednog pripadnika policije. Tada je privedeno više od 90 učesnika nereda, a njih 14 zadržano je u pritvoru. Od njih jedanaestorica imaju prebivalište u Hrvatskoj, a trojica u Bosni i Hercegovini.

Advokat Lekić pojasnio je da će advokati odmah nakon dostavljanja pismene presude Općinskog suda podnijeti zahtjev za otkup kazne, što je u BiH moguće ako je izrečena kazna do godinu dana zatvora.

- Nakon što sud to odobri, ide otkup kazne oko 150 maraka, oko 75 eura, po jednom danu i kada uplate taj iznos mogu izaći na slobodu - izjavio je Lekić.

S obzirom na to da su već proveli mjesec dana u pritvoru, svaki pripadnik Torcide morat će uplatiti oko 4500 eura kako bi izašao na slobodu.