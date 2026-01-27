Određen pritvor za 14 huligana iz navijačke grupe "Torcida": Napravili sačekušu "Delijama" kod aerodroma

Općinski sud u Živinicama je na prijedlog Tužilaštva TK odredio pritvor za 14 huligana iz navijačke grupe "Torcida", koji su u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla napravili sačekušu za navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.



Podsjećamo, danas je održano ročište, a oni su osumnjičeni za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo.

Pritvor je određen za jedanaest državljana Republike Hrvatske: Josipa Kusturu (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusturu (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Peru Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristiana Mikelia (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duju Penića (30) iz Ploča, Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara, te tri državljana Bosne i Hercegovine Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog (koji ima državljanstvo BiH i Austrije).