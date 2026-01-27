OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA

Određen pritvor za 14 huligana iz navijačke grupe "Torcida": Napravili sačekušu "Delijama" kod aerodroma

Jedanaest državljana Hrvatske i tri državljana BiH su osumnjičeni za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo

M. Až.

27.1.2026

Općinski sud u Živinicama je na prijedlog Tužilaštva TK odredio pritvor za 14 huligana iz navijačke grupe "Torcida", koji su u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla napravili sačekušu za navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.

Podsjećamo, danas je održano ročište, a oni su osumnjičeni za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo.

Pritvor je određen za jedanaest državljana Republike Hrvatske: Josipa Kusturu (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusturu (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Peru Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristiana Mikelia (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duju Penića (30) iz Ploča, Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara, te tri državljana Bosne i Hercegovine Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog (koji ima državljanstvo BiH i Austrije).

- Oni su osumnjičeni da su 24. januara 2026. godine oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla djelovali kao organizirana grupa, koju su pored njih činila i druga lica. Oni su sa više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena Zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom, i kada je grupa navijača pomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, izvršili su napad na njih upotebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete, pri čemu su četiri osobe teško tjelesno povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika PU Živinice koji je izašao na službenu intervenciju, te je više osoba lakše povrijeđeno - rekli su iz Tužilaštva TK.

