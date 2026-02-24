GRAS ne želi da odgovori da li je suspendovan nadrogirani vozač, kao i da li tramvajem upravlja 7 osoba kojima su istekle dozvole

Javašluk u javnom preduzeću GRAS prevazilazi sve granice. Krizno komuniciranje je nešto što u ovoj kompaniji ne postoji, uprkos tome što je interes javnosti nakon tramvajske nesreće ogroman.
Indolencija od samog početka, dani šutnje, pa onda pravdanje da je Tužilaštvo KS reklo da šute, pa onda nesuvisla pojašnjenja kao da je Tužilaštvo KS poslije dva dana promijenilo stav i reklo: "Eto sada možete pričati", što je malo vjerovatno.
Ipak, prosto je nevjerovatno da u ovom preduzeću ne odgovaraju na bilo kakve upite, osim onog od prije nekoliko dana sramnog pojašnjenja da je sam vozač odgovoran za to što nije produžio sebi dozvolu za vožnju tramvaja, kao da njih ne zanima to što neki manijak bez dozvole upravlja sa životima nerijetko i po stotinu ljudi.
Jučer smo pitali GRAS-u da li je suspendovan nadrogirani vozač tramvaja, koji je upravljao bez dozvole ili i dalje upravlja vozilom. Također smo pitali i šta je sa sedam vozača, za koje je ministar Admir Katica rekao da su predali zahtjev za produženje dozvole tek nakon njenog isteka. Sramotno je i to što se njegov identitet vozača koji je izazvao nesreću krije, što uz šutnju GRAS-a, može samo dodatno pobuditi neke sumnje u nove javašluke. Naravno, odgovor na ovaj upit nismo dobili, a po svemu sudeći nećemo ga ni dobiti.
Jučer smo pitali i GRAS i da li je Nadzorni odbor zakazao sjednicu na kojoj će se razmatrati ostavka Senada Mujagića, da li on dolazi na posao ili je ovlastio nekog drugog, no ni za ovu bitnu temu nisu osjetili za shodno da pošalju odgovore.
Moglo bi se ovo opravdati i povećanim brojem upita, da se među nevjerovatna 1.162 radnika ne nalaze tri osobe kojima je ovo isključivi posao, uz slanje saopćenja. Ne krivi njih niko za nerad, stoga nećemo ni objavljivati njihova imena, jer oni bez saglasnosti nadređenih svakako ništa ne mogu objaviti.