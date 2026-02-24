GRAS ne želi da odgovori da li je suspendovan nadrogirani vozač, kao i da li tramvajem upravlja 7 osoba kojima su istekle dozvole

Javašluk u javnom preduzeću GRAS prevazilazi sve granice. Krizno komuniciranje je nešto što u ovoj kompaniji ne postoji, uprkos tome što je interes javnosti nakon tramvajske nesreće ogroman.

Indolencija od samog početka, dani šutnje, pa onda pravdanje da je Tužilaštvo KS reklo da šute, pa onda nesuvisla pojašnjenja kao da je Tužilaštvo KS poslije dva dana promijenilo stav i reklo: "Eto sada možete pričati", što je malo vjerovatno.

Ipak, prosto je nevjerovatno da u ovom preduzeću ne odgovaraju na bilo kakve upite, osim onog od prije nekoliko dana sramnog pojašnjenja da je sam vozač odgovoran za to što nije produžio sebi dozvolu za vožnju tramvaja, kao da njih ne zanima to što neki manijak bez dozvole upravlja sa životima nerijetko i po stotinu ljudi.