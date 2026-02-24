Ekshumirani posmrtni ostaci na području Banovića

Ostaci najmanje jedne žrtve proteklog rata ekshumirani su u zaseoku Klampače na lokalitetu Seona u Banovićima - potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INO BiH).

Iz Instituta navode da je posmrtne ostatke uočio šumar na površini terena uz cestu koja se nalazi u zaseoku Klampače, nakon čega je obavijestio policiju i INO BiH.

- Pretpostavlja se da su ovi posmrtni ostaci doneseni na ovu lokaciju, s obzirom na to da se nalaze na izlasku iz šume pored puta, nisu zasigurno tu bili sve vrijeme. Ova lokacija je obezbjeđivana sedmicu dana dok se nabavila naredba za ekshumaciju koja je izvršena - kazao je za Detektor Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta.

Prema informacijama kojima raspolaže Institut, pronađeni posmrtni ostaci najvjerovatnije pripadaju žrtvi bošnjačke nacionalnosti ubijenoj 1992. godine na ovom području.

Po okončanju terenskih aktivnosti, ostaci su prebačeni u Komemorativni centar Tuzla, gdje će biti izvršena kriminalističko-tehnička i sudsko-medicinska obrada, kao i izuzimanje koštanih uzoraka radi identifikacije žrtve putem DNK analize.

Ekshumacija je izvršena pod nadzorom Tužilaštva, a po naredbi Suda BiH, saopćeno je iz Instituta.