Abdurezak Hifzi Bjelevac: 54. godišnjica smrti bh. književnika

Na današnji dan 1972. godine, u Zagrebu je preminuo Abdurezak Hifzi Bjelevac, bosanskohercegovački književnik, publicist i prevoditelj. Bjelevac se rodio u Mostaru 1886. godine, gdje je završio osnovnu i trgovačku školu, a potom je nastavio školovanje u Galata-saraju u Carigradu. Finansijsko-ekonomski kurs završio je u Grazu. Od 1909. do 1920. godine bio je porezni činovnik u Travniku, Mostaru, Stocu, Goraždu, Čajniču i Sarajevu. Godine 1931., otišao je u Beograd, gdje je radio u Presbirou kao stručnjak za tursku štampu, a potom kao ataše za štampu u Carigradu i Ankari. Uoči Prvog svjetskog rata, 1914. godine, u rodnom Mostaru, u izdavaštvu štamparije Mehmeda Bekira Kalajdžića, objavio je svoj prvi roman “Pod drugim suncem”, a za njim, redom, 1917. godine u Sarajevu roman “Minka”, u Zagrebu 1920. “Ana Zolotti”, iste godine ponovo u Sarajevu “Rene Logotetides”, zatim “Melika” u Zagrebu 1927., te “Zidanje srećnog doma” u Beogradu, 1934. Ali, i nakon kraće pauze, Bjelevcu je za rukom pošlo da u razmaku od samo dvije godine, 1942. i 1944. objavi nova dva djela, nešto drugačije forme i sadržaja, najprije rad pod naslovom “Muhamed (A.S)”, a potom i “Istanbul”, oba štampana i publikovana u Zagrebu. Bosanski Pjer Loti Bjelevac je sarađivao novinarskim prilozima u svim važnijim jugoslavenskim novinama između dva svjetska rata te uređivao časopise “Novi vijek” i “Behar”. U Turskoj je sarađivao s listovima “Ulus”, “La Republique” i “Cumhuriyet”. Aprila 1942. godine, u Zagrebu je osnovao Hrvatsku muslimansku nakladu, čiji je cilj bio objavljivanje prijevoda knjiga o islamu i djela domaćih pisaca na turski, arapski i perzijski jezik. Najvažniji projekt Naklade bilo je izdavanje časopisa “Dogu ve Bati” čiji je prvi i jedini urednik bio Bjelevac, od 6. aprila 1943. do 15. avgusta 1944. godine, kada je časopis prestao izlaziti. Njegov najbolji roman je “Minka”. U njemu je lirski opisao jednu bogatu hercegovačku porodicu s kojom se bio povlačio po sudu. Zbog ovog romana čitateljstvo ga je prozvalo bosanskim Pjerom Lotijem (Pierre).

Rođen italijanski pisac Karlo Goldoni 1707. - Rođen italijanski pisac Karlo Goldoni (Carlo), obnovitelj italijanske komedije koja je čamila u improvizacijama istrošene "komedije del arte". Djela: komedije "Mirandolina", "Ribarske svađe", "Tvrdica", "Kockar", "Laskavac", drama "Dalmatinka". 1723. - Umro engleski arhitekt Kristofer Ren (Christopher Wren), osnivač Kraljevskog društva u Londonu i njegov prvi predsjednik od 1680. do 1682. Nakon požara, koji je opustošio London 1666., uključujući 53 crkve, projektovao je niz zdanja, među kojima monumentalnu Katedralu sv. Pavla. 1841. - Rođen francuski slikar Pjer Ogist Renoar (Pierre-Auguste Renoir), jedan od najistaknutijih impresionista i najvećih evropskih slikara 19. stoljeća. Radio je portrete, aktove, kompozicije iz savremenog života, mrtvu prirodu, pejzaže, a posljednjih godina života fokusirao se na skulpture, pretežno aktove jedre forme i žive impresionističke fakture. 1842. - Karl Maj (May), njemački književnik, rođen je na današnji dan. Njegovi romani su bili veoma popularni do polovine 20. stoljeća, naročito kod mladeži. U njima opisuje pustolovine s Balkana, Bliskog istoka i američkog Divljeg zapada. Jedan je od najprevođenijih njemačkih autora. Djela: “Sin lovca na medvjede”, “Sablast Llana Estacada”, “U balkanskim gudurama”, “Kroz pustinju”, “Winnetou”, “Blago u Srebrenom jezeru”, “Old Surehand”, “U carstvu srebrenog lava”. 1873. - Italijanski operski pjevač Enriko Karuzo (Enrico Caruso), jedan od najvećih tenora u historiji opere, rođen je na današnji dan. Jedan je od prvih pjevača koji je snimio gramofonsku ploču. Djela: "Uspomene", "Metodi pjevanja". 1899. - Umro osnivač britanske novinske agencije “Reuters” Paul Julijus fon Rojter (Paul Julius Freiherr von Reuter), po kojem je nazvana najstarija svjetska agencija. Godine 1848., iz Njemačke je otišao u Pariz, gdje je, nakon što je prekinuta telegrafska linija Ahen – Brisel, za prijenos informacija organizirao “golubiju poštu”, no to je završilo neuspjehom. Rojter se tada uputio u London i u centru grada otvorio telegrafski ured, gdje je dobro zarađivao prenoseći komercijalne informacije. Osmog oktobra 1858. objavljena je prva vijest s oznakom “Reuter”. Već sljedeće godine uslijedio je veliki uspjeh: agencija “Reuters” prenijela je govor Napoleona III istog dana kad ga je održao u tadašnjem francuskom parlamentu. 1906. - Rođen Boris Papandopulo, hrvatski kompozitor i dirigent. Bio je zborovođa ŠPD "Kola" u Šibeniku i Hrvatskog pjevačkog društva “Zvonimir” u Splitu te direktor Opere HNK u Zagrebu i dirigent Simfonijskog orkestra Hrvatskog radija, direktor Opere u Rijeci, dirigent opera u Sarajevu, Zagrebu i Splitu. Jedno vrijeme je bio i stalni gost-dirigent Opere u Kairu. Komponirao je tridesetak orkestarskih, petnaestak koncertnih, četrdesetak komornih i tridesetak muzičko-scenskih djela, petnaestak svjetovnih kantata, desetak crkvenih melodija, niz popijevki… 1917. - Umrla Draginja Draga Gavrilović, srbijanska učiteljica, književnica, pedagoginja i prevoditeljica. Ostala je upamćena kao prva žena romanopisac u srpskoj književnosti. Njeno djelo "Devojački roman" iz 1889. smatra se klasikom kasnog 19. stoljeća.

