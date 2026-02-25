Video / Tužiteljica Dugalija: Istraga ide u više pravaca, pod lupom su i ugovori GRAS-a

Glavna kantonalna tužiteljica Tužilaštva KS Meliha Dugalija je na početku obraćanja izjavila saučešće porodici stradalog Erdoana Morankića, te je poželjela brz oporavak povrijeđenoj djevojci, kao i svim ostalim povrijeđenima, a potom je obavijestila javnost o načinu rada tužilaštva nakon tramvajske nesreće.

- Ovaj predmet je u prioritetu. Formiran je tužilački tim, tri tužioca, dva tužioca za opći kriminal i jedan za privredni kriminal kako bi se utvrdile sve činjenice u smislu provjere i istraživanja svih okolnosti ove nesreće. Utvrđuju se okolnosti sa apsekta općeg kriminala, radnji vozača, kompletne infrastrukture, lanac odgovornosti kako u javnom preduzeću, tako i u drugim organima, te provjera informacija iz medija i anonimnih prijava koje smo dobili - kazala je Dugalija.

Ona je istakla da se radnje provode u sinergiji sa Upravom policije, odnosno MUP-om KS kao i svima koji su u lancu postupanja.

- Kada je u pitanju uviđaj, uviđajne radnje su se provodile na samom mjestu nesreće, nastavak je nastavljen u krugu GRAS-a. Dosta je u javnosti bilo pitanje zašto se taj tramvaj prebaci u krug GRAS-a, zašto nije negdje drugo. Radi se o specifičnom vozilu, ne postoje uslovi da se prebaci negdje u MUP KS. Radi pregleda bili su nam potrebni šinski uslovi. Općinski sud je izdao naredbu za čuvanje tog vozila - kazala je.

Šta je do sada urađeno?

Fokus je stavljen na provjere videonadzora iz kabine vozača, ali je utvrđeno da nema snimka.

- Trenutno se vrši prikupljanje snimaka sa okolnih objekata, u toku je prikupljanje snimanka sa Američke ambasade. U toku je provjera prijava vezana za GRAS o korištenju neispravnih vozila. Jedna anonimna krivična prijava vezana za servisiranje kočnica na tramvajima, proivremeno oduzeta dokumentacija koja se tiče ove javne nabavke i naređeno saslušanje svjedoka. Izvršit će se provjera svih ugovornih obaveza GRAS-a - kazala je.

Pošto se medijima problematizirani određeni ugovori GRAS-a i drugih privrednih društava kazala je kako će provjerit te navode.

- U toku su provjere i za marketinšte ugovore GRAS-a za reklamiranje na tramvajima. Pribavljena je obimna dokumentacija koja se odnosi na prijave krvarova, servisiranje i održavanje svih travaja, ne samo tramvaja koji je učestvovao u nesreći - objasnila je.

Videonadzor nije radio

Istakla je i da je pribavljena dokumentacija koja se odnosi na rekonstrukciju pruge kao i signalni planovi za raskrsnicu na kojoj se desila nesreća.

- Pristupilo se i provjerama tome da li je video nadzor uopće funkcionisao i u drugim tramvajima, a utvrđeno je da nije postojao kontinuitet snimanja. U dva tramvaja se nisu mogli očitati podaci videonadzora, u još četiri nije se u kontinuitetu snimalo. Dosad izvršene provjere su pokazale da je firma BS Telecom bila zadužena za ugradnju videonadzora, ali nisu pribavljeni podaci o javnoj nabavci za održavanje ovog sistema. Istraga će utvrditi čiji propusti su doveli do toga da nije bilo kontinuiteta snimanja - kazala je Dugalija.

Ona je otkrila da je do sada saslušano ukupno 50 svjedoka na sve okolnosti događaja.

Vozač tramvaja

Govoreći o lišenju slobode vozača tramvaja Dugalija je objasnila postupanje Tužilaštva.

- Tužilac je naredio istragu, proveo radnju ispitivanja, saslušanja vještaka koji su bili na uviđaju i na osnovu tih preliminarnih nalaza i na osnovu dokumentacije do tada prikupljenje mi smo predložili mjeru pritvora. Naš prijedlog je odbijen kao neosnovan od strane Kantonalnog suda. Stav suda u Rješenju je da se radi o nehatu i mi smo u skladu sa tim nastavili istragu prema zaprijećenoj kazni. Istraga se nastavlja u odnosu na vozača. Mi provjeravamo sve ono što je iznio advokat vozača. Nismo se zaustavili sa provjerama vozača. Otvoreni smo za utvrđivanje svih okolnosti. Istraga teče u više pravaca - kazala je.

Dugalija je kazala i kako su građani na protestima tražili njenu ostavku, te da još uvijek nije došlo do priširenja istrage na druga fizička lica, ali da je istraga usmjerena u više pravaca, da je izuzeta obimna dokumentacija i snimci sa videonadzora.