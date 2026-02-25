Glavni izborni adut pao šutke: Mandat propuštenih prilika

Umjesto obećanog reformskog zamaha i beskompromisne borbe protiv korupcije – građani su dobili pasivnu i netransparentnu državnu vlast, te zastoj na putu ka Evroskoj uniji.

Ni na entitetskim nivoima rezultati nisu bolji, navodi za „Dnevni avaz“ Lamija Haračić iz Udruženja „Zašto ne“, koje već 16 godina analizira rad stranaka na vlasti, kroz procent ispunjenih predizbornih obećanja.

Kozmetička antikorupcija

Borba protiv korupcije, koja je bila glavni izborni adut stranaka Trojke, pala je šutke, kao i transparentnost zastupnika. Manje od deset posto njih odgovaralo je na službene mailove, iako su na to obavezni prema poslovniku, na koji se često pozivaju.

Od 54 obećana antikorupcijska zakona i mjere, djelomično su provedene samo tri manje, kozmetičke. Pali su važni zakoni, poput onog o VSTV-u, koji bi trebao spriječiti da ljudi sa sumnjivo stečenom imovinom i bez profesionalnih kvalifikacija postanu sudije i tužioci.

A 53 obećanja?

Haračić navodi da političke partije u Vijeću ministara BiH nisu ispunile nijedno od 53 obećanja koja su dale u oblastima obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalne politike. Par polovičnih napredaka desio se u digitalizaciji, te zakasnjeloj odluci o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.