Zakazana sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH: Na dnevnom redu razrješenje predsjedavajućeg Miokovića

Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je za 11. i 12. mart redovnu sjednicu Predstavničkog doma Federalnog parlamenta u čijem obimnom najavljenom dnevnom redu je više zakona predloženih po hitnom postupku.

Među takvim aktima su Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama, Prijedlog zakona o elektronskom novcu, kao i Prijedlog zakona o platnim uslugama.

Hitna procedura predložena je i za zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, Prijedlog zakona o računima za plaćanje te za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kao i izmjene Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Po skraćenom postupku je u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške licima sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.