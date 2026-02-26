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Zakazana sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH: Na dnevnom redu razrješenje predsjedavajućeg Miokovića

Redovna sjednica sazvana za 11. i 12. mart, na dnevnom redu više zakona po hitnom postupku

Parlament FBiH. Avaz

M. P.

26.2.2026

Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je za 11. i 12. mart redovnu sjednicu Predstavničkog doma Federalnog parlamenta u čijem obimnom najavljenom dnevnom redu je više zakona predloženih po hitnom postupku.

Među takvim aktima su Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama, Prijedlog zakona o elektronskom novcu, kao i Prijedlog zakona o platnim uslugama.

Hitna procedura predložena je i za zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, Prijedlog zakona o računima za plaćanje te za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kao i izmjene Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Po skraćenom postupku je u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške licima sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U redovnoj proceduri su predložene izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca, Prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za ovu sjednicu najavljeni su i izvještaji o radu Vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.

Deklaraciju o osudi fašističkih, nacističkih i antisemitskih obilježja, slogana i poruka na području Federacije BiH predložio je Klub zastupnika Naše stranke.

Posljednja najavljena tačka dnevnog reda je inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg Doma Dragan Miokovića, što predlažu zastupnički klubovi HDZBH-HNS, HDZ 1990-HNP i zastupnici Mario Karamatić (HSS) i Slaven Raguž (HRS).  

# DRAGAN MIOKOVIĆ
# PARLAMENT FBIH
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