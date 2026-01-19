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DEKLARACIJA

Žestok okršaj u Federalnom parlamentu zbog Avdića: "Sad kad Avdo piše protiv ove većine, progoni se i ušutkava"

Predsjedavajući Zastupničkog doma Dragan Mioković (Naša stranka) prekinuo je Kambera, upozorivši ga da se ne može ulaziti u meritum prijedloga

Avdo Avdić podijelio Parlament. Screenshot

D. H.

19.1.2026

Tokom rasprave o dnevnom redu sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Klub Demokratske fronte predložio je da se na dnevni red uvrsti Deklaracija o osudi zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku novinaru Avdi Avdiću, uz obrazloženje da je riječ o ozbiljnom udaru na slobodu govora i rada novinara.

Inicijativa DF-a, kako piše Faktor, otvorila je raspravu još prije nego što je dnevni red formalno usvojen, a u polemiku se uključio i zastupnik SDA Asim Kamber, koji je poručio da Bosna i Hercegovina ima obavezu štititi novinare – bez obzira na to da li su kritični prema vlasti ili pojedincima. – BiH je dužna štititi novinare i omogućiti im da rade svoj posao. Avdo Avdić je najviše pisao protiv mene, ali sada, kada piše protiv ove većine, progoni se i ušutkava – rekao je Kamber. 

Međutim, predsjedavajući Zastupničkog doma Dragan Mioković (Naša stranka) prekinuo je Kambera, upozorivši ga da se ne može ulaziti u meritum prijedloga jer se rasprava vodi isključivo o dnevnom redu. To je dodatno iziritiralo zastupnika SDA Kambera, koji je u svom izlaganju povukao paralelu s političkim praksama iz prošlosti. - Vi meni, predsjedavajući, nikad ne date da govorim. Pustite me da završim. Nije problem reći da smo dužni zaštititi novinare. Molim kolege iz SDP-a da se sjete "alijanse za potjere". Ovo danas je "alijansa za sengovanje", i to spengovanje novinara i političara – poručio je Kamber. Nakon ove izjave, Mioković mu je oduzeo riječ.

# AVDO AVDIĆ
# PARLAMENT FBIH
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