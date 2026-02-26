Mandić o spomeniku Francu Ferdinandu: Okupatori se ne slave, stid me glasanja vijećnika Naše stranke

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojena je inicijativa vijećnika Stranke za BiH da se ponovo postavi spomenik austrougarskom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji.

Ipak, ova odluka u dijelu javnosti nije naišla na odobrovanje, aludirajući na to da se spomenik diže okupatoru.

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić (Naša stranka) žestoko je kritizirao vijećnike Naše stranke jer su podržali ovu odluku.

- Već izvjesno vrijeme ne komentarišem odluke ostalih saziva vijeća ili nivoa vlasti, ali ovo ne smijem i ne želim prećutati. I ne želim uopšte otvarati prostor za različita tumačenja i mišljenja jer se o dokazanim istorijskim činjenicama ne raspravlja. Ko imalo poznaje historiju, zna ko su bili okupatori u ovoj zemlji. A, okupatori se ne slave niti im se ne podižu spomenici!

Osjećam stid i ograđujem se od sramotnog glasanja gradskih vijećnika Naše stranke, koji su podržali ovu odluku. Čiji spomenik je slijedeći? Ne smijem ni da pomislim. Ispravite ovo kako znate i umijete, dok još niste u potpunosti izgubili integritet i identitet - rekao je Mandić.