U javnosti polemika oko spomenika Francu Ferdinandu: Toga na Gradskom vijeću nije bilo, odluka donesena jednoglasno

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić (Naša stranka), kao i dio javnosti, osporili su ovakvu inicijativu, jer kažu da se "spomenici ne dižu okupatorima".

Veliku pažnju javnosti izazvala je inicijativa Kluba vijećnika Stranke za BiH u Gradskom vijeću Grada Sarajeva da se u Sarajevu postavi spomenik austrougarskom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji.

Mandić je posebno bio kritičan prema vijećnicima Naše stranke, a među njima je i Alen Girt, koji mu drži većinu Centru, zbog glasanja za ovakvu odluku.

Provjerili smo ko je sve od vijećnika glasao za ovakvu odluku. Za razliku od polemika u javnosti, toga nije bilo na samom Gradskom vijeću.

Bez ikakve rasprave se pristupilo glasanju i za nju su glasali kompletna vlast i opozicija. Iz nepoznatih razloga, da li zbog toga što je izašao na pauzu ili je nešto drugo u pitanju, vijećnik SDP-a Željko Ler uopće nije glasao, iako je bio prisutan na jučerašnjoj sjednici.