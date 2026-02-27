Video / Reporter "Avaza" u vareškim selima Daštansko i Pržići: Olovo u krvi – niko nas ništa više ne pita!

Stanovnici sela Pržići i Daštansko kod Vareša suočeni su s ozbiljnim zdravstvenim problemom nakon što su kod više mještana utvrđene povišene vrijednosti olova u krvi.
NA LICU MJESTA
Najgore je što nas niko ne zove i ne govori šta dalje da radimo, nego se mi ovako snalazimo, neko kaže pij čaj od ovoga, pij čaj od onoga i to je to, govore sagovornici “Avaza”
Pogled iz zraka na deponiju jalovine između Daštanskog i Pržića. Avaz
Stanovnici sela Pržići i Daštansko kod Vareša suočeni su s ozbiljnim zdravstvenim problemom nakon što su kod više mještana utvrđene povišene vrijednosti olova u krvi.
Prema navodima izvještaja, analize su rađene nakon što su se pojedini mještani žalili na zdravstvene tegobe poput hroničnog umora, glavobolje i problema s pritiskom. Nalazi su potom pokazali prisustvo teškog metala u organizmu, što je izazvalo zabrinutost u cijeloj zajednici.
Reporter “Dnevnog avaza” jučer je bio u ovim selima. Rijetki žele uopće razgovarati o ovoj temi, jer kažu “nema od toga ništa”. Od priče. Tog su stava Suljo, Irfan i Jasenko koje zatičemo usred sela. Daštanskog. Inače, ima oko 50 mještana. Izašlo i sunce pa oni vani na verandi sjede, leškare.
- Kad su se objavile informacije, svi se digli. I mediji, i vlast i zdravstvo. Ali kako to kod nas obično biva, svakog čuda tri dana dosta. I nikom ništa. Najgore je što nas niko ne zove i ne govori šta dalje da radimo, nego se mi ovako snalazimo, neko kaže pij čaj od ovoga, pij čaj od onoga i to je to – govore nam u neformalnom razgovoru trojica komšija.
Suljo, Irfan i Jasenko: Niko nas ništa ne pita. Avaz
Dok razgovaramo, u podnožju sela čuje se gromoglasni rad teških mašina. Trenutno radove vrši kompanija DPM Metali. Sve nesmetano funkcionira. Dobro je, govore u Daštanskom, što nije vruće, jer se prašina ne diže kad je hladno i kad ima snijega.
U susjednim Pržićima, samo preko odlagališta jalovine, odnosno deponije, natpis u centru sela i poziv narodu na javnu tribinu “Olovo u krvi”. Ekološka udruženja tvrde da su na moguće zagađenje upozoravala godinama, ističući blizinu industrijskih postrojenja i odlagališta otpada kao potencijalni izvor kontaminacije tla i vode.
- Kako je moguće da dijete od dvije godine ima olovo u krvi? Dakle, ne stoji ona teza da se to radi o ljudima koji su trideset godina izloženi utjecajima s deponije. Nekako kao da smo prepušteni sami sebi, niko nas više i ne pita ništa – govori nam mještanka, dobro upućena u sami početak radova još s kompanijom „Eastern Mining“.
Selo Daštansko: Živi 30-ak mještana. Avaz
Ono što se slabo može vidjeti u medijskim izvještajima, a što nikako ne smije da se zaobiđe jeste ime jednog čovjeka – Miloš Bošnjaković. Njegovo ime sve glasnije spominju mještani sela Pržići i Daštansko, ali i samog Vareša. Ovaj inžinjer iz Tuzle, jastrebovskim pristupom je na početku lokalnom stanovništvu obećavao kule i gradove. Bolje upućeni znaju za njegov sukob s Polom Kroninom, čovjekom koji se najviše isticao kada je cjelokupnu investiciju preuzeo „Adriatic Metals“.
Dugotrajna izloženost olovu može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, naročito kod djece, uključujući oštećenja nervnog sistema, probleme u razvoju i smanjene kognitivne sposobnosti. Kod odraslih može izazvati povišen krvni pritisak, oštećenje bubrega i druge hronične tegobe. Mještani Pržića i Daštanskog tvrde da se osjećaju prepušteni sami sebi. Navode da su tražili dodatna testiranja i sistematske preglede, kao i jasne odgovore o porijeklu zagađenja. Neki su počeli kupovati flaširanu vodu i izbjegavati korištenje bunara dok se situacija ne razjasni.
Ekološki aktivisti pozivaju nadležne općinske i kantonalne vlasti da hitno formiraju nezavisnu komisiju koja bi utvrdila izvor kontaminacije i predložila mjere sanacije. Također, traže transparentnost rezultata svih analiza kako bi javnost imala uvid u stvarno stanje na terenu.
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