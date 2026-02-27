Video / Reporter "Avaza" u vareškim selima Daštansko i Pržići: Olovo u krvi – niko nas ništa više ne pita!

Stanovnici sela Pržići i Daštansko kod Vareša suočeni su s ozbiljnim zdravstvenim problemom nakon što su kod više mještana utvrđene povišene vrijednosti olova u krvi.

Prema navodima izvještaja, analize su rađene nakon što su se pojedini mještani žalili na zdravstvene tegobe poput hroničnog umora, glavobolje i problema s pritiskom. Nalazi su potom pokazali prisustvo teškog metala u organizmu, što je izazvalo zabrinutost u cijeloj zajednici. Tri dana Reporter “Dnevnog avaza” jučer je bio u ovim selima. Rijetki žele uopće razgovarati o ovoj temi, jer kažu “nema od toga ništa”. Od priče. Tog su stava Suljo, Irfan i Jasenko koje zatičemo usred sela. Daštanskog. Inače, ima oko 50 mještana. Izašlo i sunce pa oni vani na verandi sjede, leškare. - Kad su se objavile informacije, svi se digli. I mediji, i vlast i zdravstvo. Ali kako to kod nas obično biva, svakog čuda tri dana dosta. I nikom ništa. Najgore je što nas niko ne zove i ne govori šta dalje da radimo, nego se mi ovako snalazimo, neko kaže pij čaj od ovoga, pij čaj od onoga i to je to – govore nam u neformalnom razgovoru trojica komšija.

Suljo, Irfan i Jasenko: Niko nas ništa ne pita . Avaz Suljo, Irfan i Jasenko: Niko nas ništa ne pita . Avaz

Dok razgovaramo, u podnožju sela čuje se gromoglasni rad teških mašina. Trenutno radove vrši kompanija DPM Metali. Sve nesmetano funkcionira. Dobro je, govore u Daštanskom, što nije vruće, jer se prašina ne diže kad je hladno i kad ima snijega. U susjednim Pržićima, samo preko odlagališta jalovine, odnosno deponije, natpis u centru sela i poziv narodu na javnu tribinu “Olovo u krvi”. Ekološka udruženja tvrde da su na moguće zagađenje upozoravala godinama, ističući blizinu industrijskih postrojenja i odlagališta otpada kao potencijalni izvor kontaminacije tla i vode. Jastrebovski pristup - Kako je moguće da dijete od dvije godine ima olovo u krvi? Dakle, ne stoji ona teza da se to radi o ljudima koji su trideset godina izloženi utjecajima s deponije. Nekako kao da smo prepušteni sami sebi, niko nas više i ne pita ništa – govori nam mještanka, dobro upućena u sami početak radova još s kompanijom „Eastern Mining“.

Selo Daštansko: Živi 30-ak mještana . Avaz Selo Daštansko: Živi 30-ak mještana . Avaz