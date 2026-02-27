Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA LICU MJESTA

Video / Reporter "Avaza" u vareškim selima Daštansko i Pržići: Olovo u krvi – niko nas ništa više ne pita!

Najgore je što nas niko ne zove i ne govori šta dalje da radimo, nego se mi ovako snalazimo, neko kaže pij čaj od ovoga, pij čaj od onoga i to je to, govore sagovornici “Avaza”

Pogled iz zraka na deponiju jalovine između Daštanskog i Pržića. Avaz

Piše: Evelin Trako

27.2.2026

Stanovnici sela Pržići i Daštansko kod Vareša suočeni su s ozbiljnim zdravstvenim problemom nakon što su kod više mještana utvrđene povišene vrijednosti olova u krvi.

Prema navodima izvještaja, analize su rađene nakon što su se pojedini mještani žalili na zdravstvene tegobe poput hroničnog umora, glavobolje i problema s pritiskom. Nalazi su potom pokazali prisustvo teškog metala u organizmu, što je izazvalo zabrinutost u cijeloj zajednici.

Tri dana

Reporter “Dnevnog avaza” jučer je bio u ovim selima. Rijetki žele uopće razgovarati o ovoj temi, jer kažu “nema od toga ništa”. Od priče. Tog su stava Suljo, Irfan i Jasenko koje zatičemo usred sela. Daštanskog. Inače, ima oko 50 mještana. Izašlo i sunce pa oni vani na verandi sjede, leškare.

- Kad su se objavile informacije, svi se digli. I mediji, i vlast i zdravstvo. Ali kako to kod nas obično biva, svakog čuda tri dana dosta. I nikom ništa. Najgore je što nas niko ne zove i ne govori šta dalje da radimo, nego se mi ovako snalazimo, neko kaže pij čaj od ovoga, pij čaj od onoga i to je to – govore nam u neformalnom razgovoru trojica komšija.

Suljo, Irfan i Jasenko: Niko nas ništa ne pita. Avaz

Dok razgovaramo, u podnožju sela čuje se gromoglasni rad teških mašina. Trenutno radove vrši kompanija DPM Metali. Sve nesmetano funkcionira. Dobro je, govore u Daštanskom, što nije vruće, jer se prašina ne diže kad je hladno i kad ima snijega.

U susjednim Pržićima, samo preko odlagališta jalovine, odnosno deponije, natpis u centru sela i poziv narodu na javnu tribinu “Olovo u krvi”. Ekološka udruženja tvrde da su na moguće zagađenje upozoravala godinama, ističući blizinu industrijskih postrojenja i odlagališta otpada kao potencijalni izvor kontaminacije tla i vode.

Jastrebovski pristup

- Kako je moguće da dijete od dvije godine ima olovo u krvi? Dakle, ne stoji ona teza da se to radi o ljudima koji su trideset godina izloženi utjecajima s deponije. Nekako kao da smo prepušteni sami sebi, niko nas više i ne pita ništa – govori nam mještanka, dobro upućena u sami početak radova još s kompanijom „Eastern Mining“.

Selo Daštansko: Živi 30-ak mještana. Avaz

Ono što se slabo može vidjeti u medijskim izvještajima, a što nikako ne smije da se zaobiđe jeste ime jednog čovjeka – Miloš Bošnjaković. Njegovo ime sve glasnije spominju mještani sela Pržići i Daštansko, ali i samog Vareša. Ovaj inžinjer iz Tuzle, jastrebovskim pristupom je na početku lokalnom stanovništvu obećavao kule i gradove. Bolje upućeni znaju za njegov sukob s Polom Kroninom, čovjekom koji se najviše isticao kada je cjelokupnu investiciju preuzeo „Adriatic Metals“.

Brojni zdravstveni problem

Dugotrajna izloženost olovu može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, naročito kod djece, uključujući oštećenja nervnog sistema, probleme u razvoju i smanjene kognitivne sposobnosti. Kod odraslih može izazvati povišen krvni pritisak, oštećenje bubrega i druge hronične tegobe. Mještani Pržića i Daštanskog tvrde da se osjećaju prepušteni sami sebi. Navode da su tražili dodatna testiranja i sistematske preglede, kao i jasne odgovore o porijeklu zagađenja. Neki su počeli kupovati flaširanu vodu i izbjegavati korištenje bunara dok se situacija ne razjasni.

Ekološki aktivisti pozivaju nadležne općinske i kantonalne vlasti da hitno formiraju nezavisnu komisiju koja bi utvrdila izvor kontaminacije i predložila mjere sanacije. Također, traže transparentnost rezultata svih analiza kako bi javnost imala uvid u stvarno stanje na terenu.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# VAREŠ
# PRŽIĆI
# DAŠTANSKO
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.