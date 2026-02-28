Islamska zajednica u BiH: Pozivamo na prekid rata na Bliskom istoku i povratak diplomatiji

Nakon sinoćnjih napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Islamsku Republiku Iran, oglasila se Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini saopćenjem u kojem se poziva na prekid rata i povratak potrazi za diplomatskim rješenjem nesporazuma u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom UN-a.

U saopćenju se osuđuje odustajanje od iznalaženja rješenja putem pregovora koji su bili u toku i eskalacija nasilja koje je prijetnja čitavom regionu.

– Rat, sukobi i ucjenjivanje silom ne mogu biti način na koji se svijet može dovesti u mirnu luku. Taj dio svijeta je previše propatio posljednjih desetljećima i njegovi narodi zaslužuju da žive u miru i slobodi – kaže se u saopćenju.

Također se dodaje da, kao zajednica vjernika koja je u nedavnoj prošlosti preživjela strahote rata, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ima moralnu obavezu upozoriti na zlo rata i sukoba te apelirati da oružje utihne, a glas razuma nadvlada.

– Narod Irana i svih drugih država u okruženju koji su ovom eskalacijom nasilja pogođeni i gdje stradaju nevini civili su u mislima i dovama bosanskih muslimana a vjerujemo i drugih ljudi željnih mira za sebe i druge – navodi se na kraju saopćenja Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.