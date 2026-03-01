Primorac: Četiri kontrolora BHANSA-e u području zatvorenog zračnog prostora, u toku napori za njihov povratak

Direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) Davorin Primorac oglasio se povodom situacije nastale zatvaranjem zračnog prostora u pogođenom području.

Kako je naveo u objavi, četiri kontrolora BHANSA-e trenutno se nalaze na području zahvaćenom zatvaranjem zračnog prostora.

„U stalnoj smo koordinaciji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH kako bismo osigurali njihovu sigurnost i što skoriji povratak kući. Sigurnost naših ljudi je prioritet“, poručio je Primorac.

Prema njegovim riječima, nadležne institucije prate razvoj situacije i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurao bezbjedan povratak uposlenika BHANSA-e.