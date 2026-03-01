Akademija povodom Dana nezavisnosti: Više nego ikada potebno nam je jedinstvo i sloga, ali moramo biti i budni u odbrani BiH

Svečanom akademijom u Velikoj sali Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, u organizaciji Vlade ZDK-a, obilježen je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i u tom kantonu.

Svečanosti su prisustvovati brojni gosti iz domovine i inostranstva, među kojima i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, koji je istakao kako je počastovan što kao prijatelj BiH ima priliku da bude gost BiH i ZDK-a te da se obrati u ovako svečanom i za bh. građane važnom trenutku.

-Neka nam je svima mir i neka put BiH pa, rekao bih, i svih naših susjeda, bude evropski put. BiH to može. Treba, naravno, jedinstvo- treba i puno rada, ali, naglašavam, isplati se.

Evropska unija je puno značila za Hrvatsku. Značit će i u buduće i jedva čekamo da nam se pridružite - poručio je Josipović.

Podvukao je kako smatra da su vlada i parlamentarci njegove zemlje, već do sada, učinili puno da se ideja o članstvu BiH u EU “nekako usidri”. Treba, dodao je, jako puno truda, rada i povjerenja u osobe koje vode procese, a rezultat je u primjeru Hrvatske bio pozitivan. BiH je, poručio je, mora biti članica EU.

Najznačajniji datum

Premijer ZDK-a Nezir Pivić istakao je kako mu je drago da imaju priliku na ovakav način obilježiti najznačajniji datum iz moderne bh. historije, koji bi se na najvišem nivou trebao obilježiti u svim bh. gradovima.

- Više nego ikada potebno nam je jedinstvo, sloga… Jer, bez obzira što je prošlo toliko vremena od agresije na BiH, od referenduma za nezavisnost, ipak imamo prijetnje secesionističkih snaga, koje ne prestaju i koje se svakodnevno zanavljaju.

Zato moramo biti jako oprezni, budni i jedinstveni u borbi za našu domovinu BiH - poručio je Pivić, koji je dodao kako su ovakvi događaji i prilika da se pošalje poruka ljubavi, jedinstva, ravnopravnosti i zajedništva.

Akademik Mirsada Hukić, članica Akademije nauka i umjetnosti BiH, kao i Evropske akademije nauka i umjetnosti te potpredsjednica Međunarodnog bioetičkog komiteta UNESCO-a za Evropu, istakla je kako na današnji dan ne obilježavamo samo politički čin iz 1992. godine.

- Ne slavimo samo pravni status, slavimo odluku! Odluku jednog naroda da preuzme odgovornost za svoju sudbinu. A odgovornost za budućnost, u 21 stoljeću, mjeri se znanjem. Znanje je snaga države.

Kao što centripetalne sile drže planetu u orbiti, tako i znanje drži BiH u orbiti napretka. U današnjem svijetu snaga države više se ne mjeri kvadratnim kilometrima, rudama ili energentima. Mjeri se brojem inovacija, kvalitetom univerziteta, povjerenjem u institucije i sposobnošću da privuče i zadrži vrhunske umove. Mjeri se ljudima - poručila je Hukić, i naglasila da imamo značajan potencijal.

Lijepa priča

- Ali, potencijal bez sistema, ostaje samo lijepa priča. Potencijal bez sistema ostaje i jeste propuštena prilika. Nauka nije trošak, to je najpametnija investicija - istakla je Hukić.

BiH, napomenula je, ulaže samo 0,19 posto BDP-a za nauku. Danas, podvukla je, ne obnavljamo samo sjećanje, nego i obećanje da ćemo BiH graditi na temeljima znanja, etike i pravde.

Ceremoniju je vodio Zeničanin sa zagrebačkom adresom stanovanja, glumac Tarik Filipović, a u dramskom dijelu programa nastupili su članovi ansambla Drame Narodnog pozorišta Sarajevo, Merima Lepić Redžepović i Dino Bajrović; utemeljitelj "Duhovnog teatra" i glumac Mirza Mušija, inače i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK-a.

U muzičkom dijelu programa, pod dirigentskom palicom maestra Fuada Šetića sa Muzičke akademije u Sarajevu, koji je dirigovao Simfonijskim orkestrom iz Sarajeva, nastupile su sopranistica Vedrana Šimić te solisti Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, tenor Ermin Ašćerić i sopran Katarina Kikić Marić.

Josipović će sutra, u amfiteatru Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici, u 10.30 sati održati predavanje o budućnosti zemalja zapadnog Balkana unutar Evropske unije, budućnosti EU te iskustvu Hrvatske u procesu sticanja punopravne članice EU.