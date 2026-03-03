Šta je sa 31 djetetom pronađenim u Brčkom: Nepoznat identitet šestero iz kuće strave

U februaru prošle godine u naselju Ivica u Brčkom u jednoj kući pronađeno je 31 dijete u vidno zapuštenom stanju. Prve informacije govorile su o tome da se radi o ilegalnom vrtiću, a sumnjalo se i na trgovinu djecom. Cijeli slučaj otkrio se nakon što je jedna djevojčica od 12 godina uspjela pobjeći i zatražiti pomoć, a nakon što su isplivali detalji ovog jezivog slučaja otvorena su brojna pitanja.
Godinu kasnije postavlja se pitanje šta je s tom djecom, gdje se nalaze i ko su odgovorni. Tim povodom iz nadležnog tužilaštva za „Avaz“ su kazali da je do sada podignuto ukupno devet optužnica protiv 14 osoba zbog osnovane sumnje da su izvršena četiri različita krivična djela.
- Do sada podignuto i potvrđeno ukupno osam optužnica protiv roditelja pronađene djece zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje djeteta iz člana 2L6 stav L Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.
Devet optužnica
Osim optužnica protiv roditelja, 1. septembra prošle godine potvrđena je optužnica i protiv lica Z. Đ. i A. Đ., odnosno korisnice kuće u kojoj su djeca pronađena i njenog sina zbog osnovane sumnje da je Z. Đ. izvršila krivično djelo neovlašćeno bavljenje određenim zanimanjem i zapuštanje i zlostavljanje djeteta u saizvršilaštvu sa licem A. Đ.
- Dok se licu A. Đ. na teret stavlja pored saizvršilaštva krvičnog djela zapuštanje i zlostavljanje djeteta iz člana 216. stav 1) i izvršenje krivičnih djela iskorištavanje djeteta radi pornografije iz člana 207i stav 2) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH i bludne radnje nad djetetom mlađim od 15 godina iz člana 207d stav 6) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH – naveli su iz Tužilaštva Brčko distrikta za „Avaz“.
Seksualno zlostavljana
Kako smo ranije pisali, radi se o 73-godišnjoj Zahidi Đogo i njenom sinu, 39-godišnjem Aliji. Na osnovu odgovora koji smo dobili iz Tužilaštva može se zaključiti da su pojedina djeca bila i seksualno zlostavljana te da su nad njima vršene bludne radnje.
Iz Tužilaštva su kazali i da u vezi s predmetnim slučajem nema osumnjičenih ili optuženih lica koja se trenutno nalaze u pritvoru, s obzirom na to da je Zahidi i Aliji Đogo bio određen pritvor u trajanju od tri mjeseca i istekao 26. maja prošle godine.
Gdje su djeca?
Tokom razgovora iz Tužilaštva Brčko distrikta su nam kazali da su djeca većinom vraćena roditeljima. Procjene socijalnih službi bile su da je to u najboljem interesu te djece. Neka od djece vraćena su u Hrvatsku i nalaze se pod nadzorom nadležnih socijalnih službi. Međutim, za šestoro djece nikada nije utvrđen identitet, ne zna se ko su i ta djeca se nalaze u sigurnim kućama.
Ilegalni vrtić
Đogo je još 2018. godine u svojoj kući formirala ilegalni vrtić u kojem je čuvala djecu. Za širu okolinu u tome ništa nije bilo sporno, pa ni činjenica da djeca nikada nisu boravila u prostranom dvorištu kuće. Pronađena djeca bila su u dobi od novorođenčadi do 12 godina u prilično zapuštenom stanju, a nakon izmještanja, pod nadzorom resornih službi, smještena su u jedan lokalni hotel na području Brčkog. Većinom se radilo o djeci romske nacionalnosti, a neki od njih imali su i hrvatske pasoše.