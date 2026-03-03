Šta je sa 31 djetetom pronađenim u Brčkom: Nepoznat identitet šestero iz kuće strave

U februaru prošle godine u naselju Ivica u Brčkom u jednoj kući pronađeno je 31 dijete u vidno zapuštenom stanju. Prve informacije govorile su o tome da se radi o ilegalnom vrtiću, a sumnjalo se i na trgovinu djecom. Cijeli slučaj otkrio se nakon što je jedna djevojčica od 12 godina uspjela pobjeći i zatražiti pomoć, a nakon što su isplivali detalji ovog jezivog slučaja otvorena su brojna pitanja.

Godinu kasnije postavlja se pitanje šta je s tom djecom, gdje se nalaze i ko su odgovorni. Tim povodom iz nadležnog tužilaštva za „Avaz“ su kazali da je do sada podignuto ukupno devet optužnica protiv 14 osoba zbog osnovane sumnje da su izvršena četiri različita krivična djela.

- Do sada podignuto i potvrđeno ukupno osam optužnica protiv roditelja pronađene djece zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje djeteta iz člana 2L6 stav L Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Devet optužnica

Osim optužnica protiv roditelja, 1. septembra prošle godine potvrđena je optužnica i protiv lica Z. Đ. i A. Đ., odnosno korisnice kuće u kojoj su djeca pronađena i njenog sina zbog osnovane sumnje da je Z. Đ. izvršila krivično djelo neovlašćeno bavljenje određenim zanimanjem i zapuštanje i zlostavljanje djeteta u saizvršilaštvu sa licem A. Đ.