Čardaklija iz Teherana za "Avaz": 3 državljanina BiH traže evakuaciju, mnogo je civilnih žrtava, cijeli odbojaški tim izginuo u sali

Ambasadi BiH u Teheranu danas se prijavilo troje državljana BiH, izrazivši želju da budu evakuirani iz Irana, potvrdio je za “Avaz” ambasador BiH Nijaz Čardaklija. Jedan od njih već je prešao na teritoriju Turske, a preostalo dvoje – u pitanju su majka i kćerka – planiraju u Tursku preći u petak.
- Postoji posebna procedura. I državljani kojima ne treba viza, poput državljana BiH, moraju se najaviti verbalnom notom isključivo preko ambasade u Ankari. Naša ambasada u Ankari je čvorište i ona je veza s turskim ministarstvom vanjskih poslova i bez nje nijedan naš državljanin ne bi bio u mogućnosti da pređe na teritoriju Turske. Ambasadorica Mirsada Čolaković i lično se založila i ja joj se ovim putem zahvaljujem – kazao nam je Čardaklija.
Dvoje državljana BIH do daljnjeg ostaju u Teheranu i u okolini ovog grada, a ni osoblje ambasade za sada neće biti evakuirano. Napadi na Iran u međuvremenu su nastavljeni, a broj žrtava raste.
- Posljednja dva dana američko – izraelski udari po Iranu su pojačani. Po Teheranu posebno. Juče smo imali dvije serije po oko sat vremena, a i danas isto. Iako su od naše lokacije poprilično daleko, tresu se vrata i stakla od tih udara. Mnogo je civilnih žrtava, apsolutno nepotrebnih. Od djevojčica u školi u Minabu, bolnice u Teheranu, zgrada Crvenog polumjeseca, ženski odbojkaški tim cijeli je izginuo u fiskulturnoj sali. Zbog toga je potrebno što prije ovo zaustaviti i krenuti u neke smislene razgovore, jer ako se ovako nastavi broj civilnih žrtava bit će još veći. Vidimo eskalaciju udara i s jedne, i s druge strane – ističe Čardaklija za "Avaz".
Iako su nedavno u Iranu organizirani protesti, na kojima se veliki broj građana bunio zbog teške ekonomske situacije, ambasador Čardaklija potvrđuje da su napadi Izraela i SAD sada ujedinili iranski narod.
- Posebno su kivni, iako tu bude i nekih vijesti koje možda idu u suprotnom smjeru, zbog ubistva ajatolaha Alija Hamneija. Teško je zamisliti tu vrstu ljutnje i bijesa kojeg su izazvali. Mislim da je to bio strahovito nepromišljen potez – naglašava Čardaklija za "Avaz".