Čardaklija iz Teherana za "Avaz": 3 državljanina BiH traže evakuaciju, mnogo je civilnih žrtava, cijeli odbojaški tim izginuo u sali

Ambasadi BiH u Teheranu danas se prijavilo troje državljana BiH, izrazivši želju da budu evakuirani iz Irana, potvrdio je za “Avaz” ambasador BiH Nijaz Čardaklija. Jedan od njih već je prešao na teritoriju Turske, a preostalo dvoje – u pitanju su majka i kćerka – planiraju u Tursku preći u petak.

- Postoji posebna procedura. I državljani kojima ne treba viza, poput državljana BiH, moraju se najaviti verbalnom notom isključivo preko ambasade u Ankari. Naša ambasada u Ankari je čvorište i ona je veza s turskim ministarstvom vanjskih poslova i bez nje nijedan naš državljanin ne bi bio u mogućnosti da pređe na teritoriju Turske. Ambasadorica Mirsada Čolaković i lično se založila i ja joj se ovim putem zahvaljujem – kazao nam je Čardaklija.

Dvoje državljana BIH do daljnjeg ostaju u Teheranu i u okolini ovog grada, a ni osoblje ambasade za sada neće biti evakuirano. Napadi na Iran u međuvremenu su nastavljeni, a broj žrtava raste.