Amidžić: Ministarstvo će osigurati sredstva za povratak građana iz ugroženih područja Bliskog istoka

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine osigurat će sredstva za povratak naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, u skladu s današnjom odlukom Vlade RS, rekao je ministar finansija i trezora u Vijeću ministara BiH Srđan Amidžić.

- Očekujem podršku Vijeća ministara BiH, jer institucije BiH finansiraju RS i Federaciju BiH, a briga o građanima i humanost moraju biti na prvom mjestu - rekao je Amidžić u objavi na društvenoj mreži X.

Inače, Vlada RS održala je danas, u srijedu, telefonsku sjednicu na kojoj je od Vijeća ministara zatražila da angažuje sve neophodne resurse s ciljem sigurnog povratka građana koji se nalaze na teritoriji država pogođenih oružanim sukobima na Bliskom istoku.