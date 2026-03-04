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DRŽAVNI MINISTAR

Amidžić: Ministarstvo će osigurati sredstva za povratak građana iz ugroženih područja Bliskog istoka

Očekujem podršku Vijeća ministara BiH, jer institucije BiH finansiraju RS i Federaciju BiH, a briga o građanima i humanost moraju biti na prvom mjestu

Srđan Amidžić. Avaz

M. Až.

4.3.2026

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine osigurat će sredstva za povratak naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, u skladu s današnjom odlukom Vlade RS, rekao je ministar finansija i trezora u Vijeću ministara BiH Srđan Amidžić.

- Očekujem podršku Vijeća ministara BiH, jer institucije BiH finansiraju RS i Federaciju BiH, a briga o građanima i humanost moraju biti na prvom mjestu - rekao je Amidžić u objavi na društvenoj mreži X.

Inače, Vlada RS održala je danas, u srijedu, telefonsku sjednicu na kojoj je od Vijeća ministara zatražila da angažuje sve neophodne resurse s ciljem sigurnog povratka građana koji se nalaze na teritoriji država pogođenih oružanim sukobima na Bliskom istoku.

# SRĐAN AMIDŽIĆ
# BIH
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