Jelena Trivić zatražila od Ministarstva sigurnosti da se Thompsonu odmah zabrani ulazak u BiH

Predsjednica Narodnog fronta, Jelena Trivić, saopćila je da je Ministarstvu sigurnosti BiH uputila je zahtjev da se Marku Perkoviću Thompsonu zabrani ulazak u Bosnu i Hercegovinu, zbog, kako navodi, promicanja ustaštva na njegovim koncertima.

Prema riječima Jelene Trivić, dosadašnje rezolucije i deklaracije Narodne skupštine o zabrani promovisanja ustaštva jesu korisne, ali same po sebi ne sprječavaju da Thompson ponovno održi koncert na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, posebno u općinama i gradovima koji, kako navodi, rado izdaju dozvole i ne vide ništa sporno u njegovim nastupima.

Trivić smatra da bi eventualni novi nastup bio još jedan koncert na kojem bi se čuli poklici "za dom spremni" i vijorile šahovnice iz perioda zloglasne NDH, podsjećajući na žrtve među Jevrejima, Srbima i drugim narodima, koji su, prema njenom stavu, stradali zbog protivljenja tadašnjoj politici rasnog, vjerskog i nacionalnog istrebljenja.

Kao najefikasnije rješenje, Trivić predlaže zabranu ulaska Marka Perkovića Thompsona u BiH, naglašavajući da Ministarstvo sigurnosti BiH prema Zakonu o strancima ima pun pravni osnov da to učini, uz obrazloženje da bi ovo lice narušavalo javni poredak i predstavljalo prijetnju po bezbjednost zemlje.

Trivić ističe da jedino mjera zabrane ulaska može spriječiti Thompsona da ubuduće organizuje koncerte u općinama i gradovima koji mu, prema njenim riječima, rado izdaju dozvole i ne prepoznaju problem u njegovim nastupima.

U zahtjevu Trivić naglašava da Ministarstvo sigurnosti BiH ima pravni osnov da mu zabrani ulazak u Bosnu i Hercegovinu zbog promovisanja ustaštva, kao i vjerske, rasne i nacionalne netrpeljivosti, što ona opisuje kao ideološki temelj postojanja zloglasne i kvislinške tvorevine NDH.