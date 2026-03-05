Komšić razgovarao s ambasadorima država članica EU akreditovanih u BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić danas je razgovarao s ambasadorima država članica EU koji su akreditovani u Bosni i Hercegovini, na sastanku održanom na poziv šefa Delegacije EU u BiH, ambasadora Luiđi Soreke (Luigija Sorece).

Tokom susreta razmatrane su tri ključne teme: aktuelna geopolitička kretanja u svijetu i njihov uticaj na Bosnu i Hercegovinu, procjena političke situacije uoči Općih izbora 2026. godine, te izazovi s kojima se zemlja suočava na putu ka Evropskoj uniji, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Komšić je istakao da, uprkos brojnim globalnim izazovima, evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu. Naglasio je da je za napredak neophodna stvarna spremnost nosilaca izvršne vlasti da provode evropske standarde, što, prema njegovim riječima, nije bio slučaj u protekle tri i po godine.

Također je poručio da Opći izbori 2026. godine moraju biti održani, jer samo legitimno i demokratski izabrana vlast može pokrenuti i provoditi reformske procese u društvu.