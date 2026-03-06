Video / Između dvije replike: Neuvjerljivo i bizarno odavanje počasti u Skupštini KS za poginulog mladića

Iako je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo danas razmatrana ostavka premijera Nihada Uka i razrješenje kantonalne vlade, do čega je došlo nakon tramvajske nesreće u centru grada u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić, način na koji je sjednica vođena ostavio je utisak da je sama tragedija već potisnuta u drugi plan.

Umjesto da počast poginulom mladiću bude odata na početku zasjedanja, prigodnim obraćanjem i minutom šutnje, ta inicijativa pojavila se tek pola sata nakon početka sjednice. Zastupnik vladajuće koalicije Davor Čičić tada se javio za repliku, ali je umjesto replike predložio da se minutom šutnje ili na drugi način oda počast stradalom mladiću.

Situacija u sali djelovala je prilično neobično. Minuta šutnje trajala je svega nekoliko sekundi, pa je cijeli čin ostavio utisak formalnosti koja se odrađuje usput, između skupštinskih rasprava, kao da je riječ o obavezi koju treba što prije završiti. Zbog takvog pristupa mnogima je izgledalo kao da bi bilo primjerenije da se taj čin uopće nije ni održao.

Kritičari ovakvog postupanja smatraju da bi, da su željeli pokazati poštovanje prema građanima Sarajeva i žrtvi nesreće, predstavnici vlasti sjednicu trebali započeti upravo odavanjem počasti. Međutim, takav potez se nije desio, što je dodatno izazvalo nezadovoljstvo dijela javnosti.

Posebne kritike upućene su i predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo Elvedinu Okeriću, uz ocjene da bi osoba na toj funkciji trebala pokazati više političke i društvene osjetljivosti u ovakvim situacijama.