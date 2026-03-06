Sud u Banjoj Luci presudio da je smjena Vlade Đajića bila nezakonita

Vlado Đajić obratio se javnosti nakon što je Okružni sud u Banjoj Luci donio presudu kojom je utvrđeno da je njegova smjena s mjesta generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske bila nezakonita.

Đajić je rekao da je presudu dobio jučer i naglasio da ona potvrđuje zakonitost njegovog rada tokom mandata na čelu ove zdravstvene ustanove.

- Jučer sam dobio presudu Okružnog suda u Banjoj Luci kojom je jasno utvrđeno da je odluka o mojoj smjeni s mjesta generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske bila nezakonita. Ova presuda predstavlja jasan dokaz da sam sve vrijeme radio u skladu sa zakonom, pravilima struke i interesima zdravstvenog sistema Republike Srpske - izjavio je Đajić.

Zahvalio na podršci

Istakao je da je od prvog dana mandata nastojao posao obavljati časno i odgovorno te je zahvalio svima koji su mu, kako kaže, pružali podršku u posljednja tri mjeseca.

- Zajedno sa saradnicima uradio sam mnogo za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Od ustanove koja je bila u veoma teškom stanju, izgradili smo savremen i snažan klinički centar koji danas predstavlja jednu od najvažnijih zdravstvenih institucija u regionu, mjesto gdje se liječi naš narod i spašavaju ljudski životi - naveo je Đajić.

Dodao je da konferenciju za medije nije sazvao zbog eventualnog povratka na funkciju generalnog direktora.

- Na toj funkciji sam prošao kroz mnogo teških trenutaka, ali sam zajedno sa saradnicima uradio i mnogo dobrih i važnih stvari za zdravstveni sistem Republike Srpske. Ova konferencija i tužba koju sam pokrenuo imaju širi cilj, da pokažemo da u Republici Srpskoj mora postojati vladavina zakona i prava - rekao je Đajić.

"Istina se ne može pobjediti"

Naglasio je da se sada, kao narodni poslanik, zalaže za građane, pravdu i poštovanje zakona.

- To dugujemo našoj djeci, budućim generacijama i Republici Srpskoj koju svi zajedno moramo čuvati i graditi. Nema države bez zakona - poručio je Đajić.

Govoreći o samoj presudi, naveo je da je sud utvrdio nezakonitost odluke o njegovoj smjeni, čime je, prema njegovim riječima, potvrđeno da i dalje važi odluka Vlade Republike Srpske o njegovom imenovanju za generalnog direktora UKC-a na osnovu javnog konkursa i njegovih referenci kao redovnog profesora i doktora nauka.

- Na kraju želim poručiti samo jedno - istina se može osporavati, ali se ne može pobijediti - zaključio je Đajić.

Podsjećamo, nekoliko dana prije prijevremenih izbora za predsjednika RS, krajem novembra, Vlada RS-a smijenila je direktora UKC RS sa te funkcije, a razlog smjene je snimak koji se tada prvo pojavio na jednom anonimnom profilu na društvenoj mreži "X", a poslije su ga prenijeli medijski portali.

Na tom snimku nepoznati muškarac pred Vladu Đajića, koji je u bijelom mantilu, stavlja kesu s bijelom praškastom materijom. Nakon toga dvojica govore o ciframa od 30.000 i 40.000 eura, interventnoj policiji i "maloj". To se navodno dešavalo u kabinetu na UKC RS.

Đajić je odmah demantovao umiješanost, tvrdeći da mu je sve namješteno. U veoma kratkom roku je smijenjen i sa pozicije predsjednika Gradskog odbora SNSD.