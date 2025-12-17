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OGLASIO SE NA MREŽAMA

Grupa mladih Banjalučana stali uz Đajića: Pozvali ga na piće, on im se javno zahvalio na podršci

Kako kaže, njihov jasan i jednoglasan stav, nakon spornog video snimka, bio je da se tu ne radi ni o kakvim nedozvoljenim supstancama

Pružili mu podršku. Facebook

Dž. R.

17.12.2025

Bivši direktor UKC-a RS i poslanik u NSRS Vlado Đajić se od srca zahvalio mladim Banjalučanima koji su ga u jednom lokalu pozvali da im se pridruži i počastili ga pićem.

- Ne zbog forme, već iskreno, ljudski, sa željom da mi pruže podršku u trenucima koji za mene nisu nimalo laki. Njihova energija, mladost, vedrina i način razmišljanja ponovo su me oduševili. Shvatio sam još jednom koliko su ove mlade generacije zrele, pametne i hrabre, često i mudrije od nas starijih - objavio je na svom Facebook profilu Đajić.

Kako kaže, njihov jasan i jednoglasan stav, nakon svega što se dešavalo oko spornog video snimka, bio je da se, naglašava, tu ne radi ni o kakvim nedozvoljenim ili opojnim supstancama.

– Oni znaju, kao što zna i ogroman broj ljudi koji mi svakodnevno pruža podršku, da u svom životu nikada nisam konzumirao ništa nedozvoljeno. Znaju da je u pitanju pokušaj namještaljke i kompromitacije mene kao ljekara, kao čovjeka i kao nekoga ko se čitav život borio za ljude, bez podjela – naglašava Đajić.

Zahvalio im se na tome što su, kako kaže, stali uz istinu, uz pravdu i uz njega kao čovjeka.

– Ta podrška daje mi snagu i obavezu. Borit ću se za lijepu i sigurnu budućnost mladih u Republici Srpskoj sve dok sam živ – poručuje Đajić.

# VLADO ĐAJIĆ
# BANJA LUKA
# MLADI
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