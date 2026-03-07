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PROTEST

Prijevoznici iz BiH priključit će se regionalnoj blokadi granica: Od 23. marta staje teretni saobraćaj prema EU

Ovaj zaključak donesen je na današnjoj sjednici plenuma Konzorcijuma Logistika BiH, održanoj u općini Doboj Jug.

Prijevoznici iz BiH priključit će se regionalnoj blokadi granic. Facebook

M. Až.

7.3.2026

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine priključit će se 23. marta regionalnoj blokadi graničnih prijelaza za teretni saobraćaj zbog neriješenih problema u vezi s boravkom vozača u Evropskoj uniji. Ovaj zaključak donesen je na današnjoj sjednici plenuma Konzorcijuma Logistika BiH, održanoj u općini Doboj Jug.

Predstavnik prijevoznika Zijad Šarić rekao je novinarima da putnički saobraćaj neće biti blokiran, dok će uvoz robe u Bosnu i Hercegovinu biti dopušten 72 sata, nakon čega bi trebale početi blokade.

Usaglašen datum

Šarić je pojasnio da je današnja sjednica plenuma sazvana nakon regionalnog sastanka održanog jučer u Beogradu, na kojem su učestvovali prijevoznici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Na tom sastanku usaglašeno je da blokada graničnih prijelaza počne 23. marta.

Dodao je da je zadovoljan što su taj datum prihvatili i predstavnici iz Srbije, koji su ranije planirali da proteste organizuju 14. aprila.

- Protesti neće prestati sve dok se ne ispune naši zahtjevi. Znači, najveći problem je pravilo 90/180 dana, zatim vraćanje s graničnih prijelaza s Hrvatskom, hapšenje i maltretiranje naših vozača - izjavio je Šarić.

Istakao je da nije zadovoljan prijedlogom Hrvatske da se problem rješava izdavanjem viza, te je naveo da se s granice s tom državom svakodnevno vraća između 20 i 100 vozača.

Član Konzorcijuma Dino Durmić iz Doboja rekao je da su problemi s Hrvatskom posebno izraženi na njenim sjevernim granicama. On smatra da je pravilo 90/180 političko, a ne sigurnosno pitanje, jer se ne primjenjuje na Srbiju.

Član Konzorcijuma iz Prijedora Nikola Brković rekao je da do sada nisu riješena ni unutrašnja pitanja koja su ranije usaglašena s institucijama na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine.

Ključni problemi

Kao ključne probleme naveo je vraćanje dijela akciza, povrat PDV-a iz stranih zemalja, kao i smanjenje čekanja na granicama najmanje za 50 posto.

Brković je ukazao i na problem koji nastaje u slučaju gubitka registarske tablice na vozilu, jer je za izdavanje nove potrebno osigurati oko 1.000 KM.

Učesnici plenuma poručili su da je odluka o blokadi teretnog saobraćaja pitanje njihove egzistencije.

# PRIJEVOZNICI
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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