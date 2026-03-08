Amidžić: Početkom naredne sedmice bi se trebali organizirati čarter letovi za bh. državljane na Bliskom istoku

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (SNSD) je za RTRS otkrio da bi se početkom naredne sedmice trebali organizirati čarter letovi za evakuaciju građana BiH iz zemalja Bliskog istoka.

Naveo je da bi 800.000 KM, koliko je osigurano odlukom Vijeća ministara BiH, trebalo biti dovoljno za tri ili četiri čarter leta.

Istakao je da je ostavljena mogućnost da se osiguraju dodatna sredstva.

- Mi smo završili dio posla koji se odnosi na osiguravanje sredstava, a sada je na Ministarstvu vanjskih poslova da taj let bude što prije u funkciji, odnosno da što prije imamo čarter let da bi ljudi koji su na tim prostorima mogli da se evakuišu - kazao je te dodao da su sredstva operativna od četvrtka.