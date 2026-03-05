Osigurana sredstva za povratak državljana BiH iz zemalja Bliskog istoka

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić objavio je da su osigurana sredstva za povratak državljana Bosne i Hercegovine koji se trenutno nalaze u zemljama Bliskog istoka.

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napad na Iran, brojni turisti ostali su praktično blokirani u više država Bliskog istoka, dok je zbog ratnih dešavanja došlo do ozbiljnih poremećaja u aviosaobraćaju.

Među osobama koje su ostale u tim državama nalaze se i državljani Bosne i Hercegovine, zbog čega je zatraženo da se obezbijede sredstva kako bi im se omogućio siguran povratak u domovinu. Potvrdu o tome sada je dao i Amidžić.

- Ministarstvo finansija i trezora BiH jutros je izdalo pozitivno mišljenje i osiguralo sredstva za organizovanje povratka naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka. Očekujem odluku Vijeća ministara BiH već danas kako bi siguran povratak građana bio omogućen što prije - naveo je Amidžić.

Dodao je i da će ministarstvo na čijem je čelu, ukoliko bude potrebe, obezbijediti i dodatna sredstva za ovu namjenu.