BiH aktivirala EU Mehanizam civilne zaštite za evakuaciju građana s Bliskog istoka

Bosna i Hercegovina aktivirala je Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, inicijativu koja omogućava pomoć građanima iz zemalja članica EU, kao i iz deset zemalja koje nisu članice, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Prema informacijama koje je objavila Delegacija EU u BiH, mehanizam je pokrenut kako bi se pomoglo bosanskim državljanima koji se nalaze u zemljama Bliskog istoka.

Cilj je omogućiti evakuaciju onih koji žele da napuste te zemlje, a to će se realizovati kroz čarter letove organizovane od strane država članica EU.

U ovom specifičnom slučaju, mehanizam funkcioniše na način da članica EU ili država koja učestvuje u programu organizuje i finansira let za evakuaciju, a Evropska komisija potom refundira do 70% troškova, zavisno od različitih faktora, poput broja stranih državljana na letu.

Sistem je dizajniran da optimizuje iskorištenost dostupnih mjesta na avionima koji prevoze građane s Bliskog istoka, čime se izbjegava konkurencija između država za ograničen broj letova.

Na taj način, države koje učestvuju u Mehanizmu civilne zaštite mogu zajednički plaćati za letove, dok avioni prevoze građane više zemalja.

Postoji i mogućnost da institucije BiH organizuju i plate čarter letove na kojima bi se nalazili građani EU zemalja, a zatim apliciraju za povrat novca od Evropske komisije.

Za sada, nekoliko stotina građana BiH već je evakuisano avionima iz Dubaija, dok su manje grupe ljudi iz BiH stigle u Sloveniju i Rumuniju u poslednjim danima.

Za daljnje evakuacije, institucije BiH su izdvojile 800.000 KM, a očekuje se da će uskoro biti organizovani novi letovi.

Vijeće ministara BiH je naglasilo da će, ako bude potrebno, biti moguće izdvojiti i dodatna sredstva za ovu namjenu.