Predstavnici sindikata uposlenih u državnim institucijama jednoglasno odlučili: Protesti ispred PS BIH 31. marta

Svi reprezentativni sindikati uposlenih u državnim institucijama BiH danas su jednoglasno donijeli odluku o organizaciji velikih protesta ispred Parlamentarne skupštine BiH. Protesti će se održati 31. marta u 12.05 sati.

- Jednoglasan je stav svih sindikata da, s obzirom na katastrofalnu situaciju po sve zaposlene, idemo u proteste na koje ćemo pozvati sve zaposlene u institucijama BiH da svoje akumulirano nezadovoljstvo iskažu 31. marta u 12.05, jer smatramo da je 5 do 12 davno prošlo. Osim toga, kada bude zakazana sjednica Doma naroda PS BiH, bez obzira da li će biti u redovnoj ili hitnoj proceduri, rukovodstvo svih sindikata će se pojaviti na sjednici, da vidimo kakvi su njihovi daljnji koraci. Ovo prevazilazi neke normalne i moralne norme, jer smo dovedeni do zida i ne vidimo drugo rješenje – izjavio je za “Avaz” Dragan Matović, predsjednik Sindikata Granične policije BiH.

Oko 23.000 uposlenih u državnim institucijama očekuju usvajanje budžeta za ovu godinu, ali i usvajanje izmjena i dopuna zakona o plaćama u institucijama BiH, kojima bi se osiguralo da plaće uposlenih budu isplaćivane po uvećanoj osnovici retroaktivno, od 1. januara, a ne nakon usvajanja budžeta, što je do sada bio slučaj.

- Nakon protesta ćemo održati novi sastanak i ako se ne usvoji budžet i izmjene ovog zakona vidjet ćemo na koji način ćemo radikalizovati proteste, po cijenu možda i generalnog štrajka – ističe Matović.