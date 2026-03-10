Dodik se ponovo "latio" mikrofona: "Božanstvenu ženu" posvetio damama

Lider SNSD-a Milorad Dodik posljednjih nekoliko dana obilazi skupove aktiva žena ove partije povodom proslave Dana žena – 8. marta, gdje se rado "lati" mikrofona.
Iako je poznato da lider najveće stranke u bh. entitetu RS vrlo rado sa muzičarima otpjeva svoje omiljene hitove, večeras je kako pojedini mediji prenose, promijenio repertoar, prenosi Srpskainfo.
On je, kako se može čuti, u svoj opus pjesama dodao i najveći hit slavnog Miroslava Ilića – „Božanstvena ženo“.
- U Bijeljini među ženama koje svojim radom, energijom i ljubavlju grade naše društvo. Njihova uloga u porodici, poslu i zajednici je neprocjenjiva za razvoj Republike Srpske. Sretan 8. mart svim damama u Semberiji i širom Srpske – poručio je Dodik pripadnicima ljepšeg pola na X-u.
Dodik je i na Instagramu objavio nekoliko fotografija i videosnimaka gdje se može vidjeti da je svojim glasom atmosferu na proslavi doveo do usijanja.
Otpjevao je i poznatu „Romaniju“ od legendarnog pjevača Halida Bešlića, te u nastavku pogledajte kako ju je otpjevao u Laktašima na proslavi povodom Dana žena.