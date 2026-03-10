Dodik se ponovo "latio" mikrofona: "Božanstvenu ženu" posvetio damama

Lider SNSD-a Milorad Dodik posljednjih nekoliko dana obilazi skupove aktiva žena ove partije povodom proslave Dana žena – 8. marta, gdje se rado "lati" mikrofona.

Iako je poznato da lider najveće stranke u bh. entitetu RS vrlo rado sa muzičarima otpjeva svoje omiljene hitove, večeras je kako pojedini mediji prenose, promijenio repertoar, prenosi Srpskainfo.

On je, kako se može čuti, u svoj opus pjesama dodao i najveći hit slavnog Miroslava Ilića – „Božanstvena ženo“.