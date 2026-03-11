Video iz zraka / Džamiju u Kraljevoj Sutjesci sagradili sultanovi vojnici: Ova ljepotica je najstariji sačuvani objekat iz osmanskog doba

Na obali rijeke Trstionice, u srcu Kraljeve Sutjeske, nalazi se Džamija sultana Mehmeda II Fatiha – najstariji sačuvani osmanski verski objekat u Bosni i Hercegovini. Ova džamija simbolizira početak osmanske vladavine na ovim prostorima i predstavlja vrijedan historijski i arhitektonski spomenik.

Historija govori da je sultan Mehmed II Fatih je nakon osvajanja Bobovca 1463. godine boravio na ovom mjestu i naredio izgradnju džamije koja je, prema legendi, podignuta za samo tri dana. Kroz vijekove džamija nije značajnije oštećena niti rušena, što joj daje poseban status autentičnog spomenika iz ranog osmanskog perioda.

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