Završena rasprava u setu finansijskih zakona: Tokom diskusije opozicija pružila podršku, nastavak sjednice sutra

Završen današnji dio sjednice Predstavničkog doma, nastavak sutra

Završen je današnji dio sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, a zastupnici su, između ostalog, razmotrili set zakona za koje je Federalna vlada kao predlagač navela da su ključni za sveobuhvatnu i stratešku reformu finansijskog i platnog sistema Federacije BiH. Kako se moglo čuti po diskusijama, i opozicija je spremna pružiti podršku ovim zakonima.

Riječ je o jednoj od najznačajnijih institucionalnih i ekonomskih reformi u ovom mandatu Vlade, navedeno je također iz Vlade u vezi s tim zakonima.

- Ovim reformskim paketom Federacija Bosne i Hercegovine postavlja moderan, siguran i evropski usklađen pravni okvir za digitalna plaćanja, jačanje zaštite korisnika finansijskih usluga i dugoročnu stabilnost finansijskog sistema, uz stvaranje svih ključnih preduvjeta za pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) - ističe predlagač.

Platne usluge

Reformski paket obuhvata zakon o platnim uslugamama, zakon o elektroničkom novcu, zakon o računima za plaćanje, izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga, izmjene i dopune Zakona o bankama te izmjene i dopune Zakona o mikrokreditnim društvima.

Pridruživanje SEPA području plaćanja donosi građanima brža i jeftinija plaćanja, gospodarstvu niže troškove poslovanja a finansijskom sistemu snažniji nadzor i veću stabilnost. Ovi zakoni su ključni regulatorni preduvjet za pristupanje SEPA području i snažan poticaj ukupnom ekonomskom razvoju, navela je također Vlada.

Zakon o platnim uslugama je po Vladinom obrazloženju središnji stub reforme jer prvi put sistemski uređuje savremeni platni promet u Federaciji BiH, otvara tržište za inovacije i nove pružatelje platnih usluga, uz istovremeno postavljanje visokih sigurnosnih standarda i snažnog regulatornog nadzora.

Zajedno sa zakonom o elektronskom novcu i zakonom o računima za plaćanje, Vlada Federacije BiH građanima i gospodarstvu osigurava brža, jeftinija i sigurnija digitalna plaćanja, veću transparentnost naknada i jaču pravnu sigurnost.

Izmjene zakona o bankama, mikrokreditnim društvima i zaštiti korisnika finansijskih usluga osiguravaju punu usklađenost cjelokupnog finansijskog sistema s novim pravilima, jačaju nadzor i dodatno štite prava građana.

Ovim paketom zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine šalje jasnu i snažnu poruku - Federacija odlučno ulazi u novu fazu modernizacije financijskog sistema. Ovo je strateška odluka koja građanima i gospodarstvu osigurava niže troškove, veću sigurnost i finansijske usluge kakve postoje u Evropskoj uniji.

Ulazak u SEPA sistem znači konkretne koristi za svakog građanina, svakog poduzetnike i javne institucije. To je evropski standard koji se sada gradi i u Federaciji BiH, istaknula je Vlada FBiH obrazlažući navedene akte.

Reformski paket

Ovim reformskim paketom Vlada potvrđuje jasnu političku volju za dubinske i odgovorne reforme u interesu građana, gospodarstva i evropskog puta Bosne i Hercegovine, navedeno je također.

Predstavnički dom izjasnit će se o navedenim zakonima te i svim drugim tačkama dnevnog reda u sutrašnjem nastavku aktuelne redovne sjednice.

Osim ovih i drugih tema, na dnevnom redu je inicijativa zastupničkih klubova HDZ-HNS, HDZ1990-HNP i zastupnika Slavena Raguža te Maria Karamatića za razrješenje pred