Marta Kos na meti optužbi: Šta je i za koga radila u bivšoj Jugoslaviji?

Evropska komisija danas je, odgovarajući na ponovljene optužbe da je komesarka za proširenje Marta Kos bila saradnica tajne jugoslavenske političke policije, rekla da je ona uspješno prošla saslušanje u Evropskom parlamentu i da nema daljnjih komentara.

- Povjerenica Kos prošla je opsežan i temeljit proces provjere kako bi se pridružila Kolegiju povjerenika. Evropski parlament odobrio je njeno imenovanje kao i svih 27 povjerenika. Komisija nema daljnjih komentara- odgovorio je portparol Komisije na novinarsko pitanje.

U utorak je u Evropskom parlamentu u Strasbourgu predstavljena knjiga “Komisarka” (povjerenica), autora Igora Omerze u organizaciji slovenske zastupnice Romane Tomc iz Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše.

U knjizi autor tvrdi, da dokumenti iz arhiva jugoslavenske tajne političke policije, kolokvijalno poznate kao Udba, dokazuju da je Marta Kos bila registrovana kao saradnica tajne službe bivše države pod kodnim imenima Tara i Blanka.

Time je, tvrdi, direktno opovrgnuo izjave Marte Kos na saslušanju pred Evropskim parlamentom 2024. godine, gdje je negirala bilo kakvu saradnju s Udbom ili drugim represivnim tijelima.

U Sloveniji je u toku intenzivna predizborna kampanja za izbore koji će se održati 22. marta 2026. godine. Glavni izazivač vladajućoj koaliciji premijera Roberta Goloba je Janšina stranka SDS, koja je i 2024. kada je Kos nominirana za povjerenicu, iznosila optužbe o njezinoj navodnoj saradnji s Udbom.