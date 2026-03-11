Podrška USK prijevoznicima s izazovima rada u EU, nužna rješenja i angažman svih nivoa vlasti

Predstavnici Ministarstva privrede i unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona te Udruženja poslodavaca razgovarali su na sastanku u Bihaću o mogućim posljedicama eventualnog ponovnog zatvaranja granica s Evropskom unijom, kao i o problemima s kojima se suočavaju prijevoznici tokom boravka i rada na području EU.

Na sastanku je analizirana trenutna situacija u transportnom sektoru te potencijalni utjecaj mogućih restrikcija na privredu tog kantona. Posebna pažnja posvećena je pronalaženju rješenja koja bi ublažila negativne posljedice za prijevozničke kompanije i druge privredne subjekte, uz nastojanje da se vozačima osigura povoljniji položaj i sigurniji radni uslovi.

Ministrica privrede USK-a Armina Mehić istakla je da kantonalne vlasti podržavaju poslodavce i transportne firme koje se suočavaju s brojnim izazovima u međunarodnom transportu, ali je naglasila da se pritom moraju poštovati zakonski propisi.

– Ministarstvo privrede USK-a podržava naše poslodavce i prijevozničke firme u ovim izazovnim okolnostima, ali moramo poštovati zakon i zakonske propise. Smatramo da blokade nisu rješenje jer se time ugrožavaju drugi privrednici. Svoja prava ne možemo tražiti na način koji šteti drugima, već trebamo tražiti druga rješenja i zahtijevati snažniji angažman nadležnih institucija viših nivoa vlasti – kazala je Mehić.

Dodala je da je cilj zajednički pronaći modele koji će omogućiti nesmetano funkcioniranje transportnog sektora i ublažiti negativne posljedice eventualnih restrikcija na privredu.

U Ministarstvu privrede naglašavaju da će nastaviti pratiti razvoj situacije te, u saradnji s nadležnim institucijama i predstavnicima privrede, poduzimati mjere kako bi transportni sektor i ukupna privreda USK-a mogli funkcionirati bez dodatnih opterećenja.