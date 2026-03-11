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OGLASIO SE NAKON SJEDNICE

Mioković: Karamatić je rekao da bi oko mene i Naše stranke trebalo uspostaviti sanitarni koridor, bez izvinjenja

S neofašizmom i ideološkom deratizacijom ljudi made in Karamatić & Co, dizači ruku za moju smjenu očigledno nemaju problem, kazao je Mioković

Dragan Mioković. FENA

A. O.

11.3.2026

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) Dragan Mioković oglasio se nakon današnje sjednice i iznio tvrdnje u vezi izjava zastupnika Maria Karamatića.

- Mario Karamatić, koji mi je inače, u parlamentarnoj sali, već zamjerio turčenje, rekao je danas, usred Parlamenta, u televizijske kamere, da bi oko mene i Naše stranke trebalo uspostaviti sanitarni koridor. Ko ne zna, sanitarni koridor služi za suzbijanje bakterija, prljavštine i virusa. Bez izvinjenja - rekao je Mioković.

On je dalje naveo da će Karamatić sutra "s drugim strankama hrvatskog predznaka, pojačanim s Demokratskom frontom i SDA glasati za moju smjenu, i to je sve što treba znati o političkom kredibilitetu Parlamenta koji tobože kroz moju smjenu zagovaraju patriote koje, evo treća godina nastala, brane Bosnu i Hercegovinu od HDZ i mene s njima".

- S neofašizmom i ideološkom deratizacijom ljudi made in Karamatić & Co, dizači ruku za moju smjenu očigledno nemaju problem. S njim su u stroju i na broju. Preporučujem Karamatiću da se ni slučajno ne izvinjava ako ima bilo kakvu funkciju. Mogli bi ga smijeniti - dodao je Mioković.

Sjednica Predstavničkog doma PFBiH je održana danas, a bit će nastavljena sutra u devet sati.

Dio stranaka s hrvatskim predznakom traže smjenu Miokovića zbog njegove izjave da su partizani na Bleiburgu "ubili malo Hrvata", zbog koje je on naknadno uputio izvinjenje.

# MARIO KARAMATIĆ
# DRAGAN MIOKOVIĆ
# PFBIH
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