Bh. agencije otkazale dio turističkih aranžmana za Bliski istok, evropske destinacije alternativa

Trenutna sigurnosna situacija na Bliskom istoku za sada nije dovela do masovnih otkazivanja turističkih aranžmana iz Bosne i Hercegovine prema zemljama tog regiona, ali je primjetan oprez putnika, dok su pojedine turističke agencije iz predostrožnosti preventivno obustavile realizaciju dijela planiranih putovanja.

Iz pojedinih turističkih agencija Feni su kazali da do sada nisu zabilježili značajan broj otkazivanja aranžmana prema destinacijama na Bliskom istoku, ali su istaknuli da su zbog sigurnosti putnika odlučili preventivno otkazati nekoliko narednih polazaka za Dubai dok se situacija dodatno ne smiri.

- Primjetan je određeni oprez kod putnika koji se najčešće vidi kroz dodatne upite o sigurnosnoj situaciji i mogućim promjenama planova putovanja – naveli su.

Dodali su da se najveći broj upita odnosi upravo na destinacije koje se u medijima najčešće povezuju s aktuelnim političkim i sigurnosnim dešavanjima u regionu.

- Dubai je i ranije bio jedna od veoma traženih i popularnih destinacija među našim putnicima, međutim trenutna dešavanja nažalost ostavljaju posljedice na turizam u toj regiji - istaknuli su.

Kako su naveli, putnici su u određenom broju slučajeva kontaktirali agencije kako bi se informirali o sigurnosti putovanja, dok turističke agencije istovremeno prate preporuke relevantnih institucija i po potrebi donose preventivne mjere.

Ratna dešavanja, kako su dodali, odražavaju se i na avio-saobraćaj kroz česte promjene satnica i ruta letova.

- Nažalost, rat na sve ostavlja jako ružne posljedice pa tako i na avio-saobraćaj koji se suočava sa čestim promjenama satnica, ruta i samog rasporeda letova. U situacijama kada dođe do promjena, aviokompanije nastoje pravovremeno reagirati i u najkraćem mogućem roku osposobiti svoje linije. Naša agencija je bila u stalnom kontaktu s aviokompanijama što je rezultiralo da su se naši putnici uspješno ukrcali na prvi vanredni let koji je organiziran iz UAE i sretno su se vratili svojim kućama – naveli su.

U slučajevima kada putnici izraze zabrinutost ili žele promijeniti plan putovanja, agencije im nude alternativne destinacije, najčešće u evropskim gradovima.

- Kao zamjena se najčešće biraju Pariz, Rim, Barcelona, Amsterdam, Istanbul i mnoge druge evropske destinacije koje nude sličan tip odmora uz veće sigurnosti - naglasili su iz jedne od agencija.

Naveli su i da je komunikacija s partnerima u zemljama Bliskog istoka kontinuirana kako bi se putnicima pravovremeno pružile pouzdane informacije.

U drugoj turističkoj agenciji ističu da su, u skladu s preporukama nadležnih institucija, preventivno obustavili pojedina putovanja prema određenim destinacijama na Bliskom istoku.

Dodaju da se otkazivanja uglavnom odnose na destinacije koje su direktno povezane s trenutnim sigurnosnim dešavanjima u regionu, dok interes za stabilnije i turistički razvijenije destinacije i dalje postoji.

- Agencija je preventivno reagirala i obustavila realizaciju pojedinih putovanja (npr. za UAE), upravo kako bi se izbjegli potencijalni sigurnosni rizici i neizvjesnosti za putnike - pojasnili su.

Ističu da trenutna situacija utječe i na operativne prilagodbe u avio-saobraćaju.

- To uključuje izmjene ruta ili reda letenja. Kontinuirano pratimo situaciju i komuniciramo s aviokompanijama te postupamo u skladu sa sigurnosnim protokolima - navode.

- Putnicima nudimo alternativne destinacije, a trenutno bilježimo povećan interes za europske destinacije poput Španije, Portugala i Italije - dodaju.

Govoreći o mogućim posljedicama na turističku sezonu u Bosni i Hercegovini, iz obje agencije navode da je u ovom trenutku teško dati precizne procjene.

- Moguće je da će dio putnika privremeno odgoditi putovanja ili se odlučiti za bliže i sigurnije destinacije. Ipak, Bosna i Hercegovina posljednjih nekoliko godina bilježi rast dolazaka državljana sa svih strana. Ukoliko i dođe do smanjenog broja turista sa Bliskog istoka, vjerujem da će se ta razlika popuniti sa turistima iz drugih krajeva svijeta te da će ovi negativni efekti bili ograničeni i kratkoročni - navode iz jedne agencije.

Iz druge agencije dodaju da će utjecaj u velikoj mjeri zavisiti od daljeg razvoja sigurnosne situacije i percepcije putnika.

- U ovakvim okolnostima razumljivo je da dio putnika pristupa planiranju putovanja s određenom dozom opreza, ali je u ovom trenutku još rano govoriti o konkretnim posljedicama na turistička kretanja - navode.

Sagovornici također smatraju da bi se interes za putovanja na Bliski istok mogao relativno brzo oporaviti nakon stabilizacije prilika.

- Iako u trenutku sukoba dolazi do pada interesovanja i povećanog opreza među putnicima, nakon smirivanja situacije potražnja se relativno brzo vrati. Bliski istok je regija koja ima izuzetno razvijenu turističku infrastrukturu i brojne atraktivne destinacije koje su godinama veoma popularne među putnicima iz cijelog svijeta - ističu.

Predsjednik Udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini Zoran Bibanović u razgovoru za Fenu ocjenjuje da trenutna situacija predstavlja ozbiljan poremećaj na turističkom i zračnom prometu.

- To je tzv. viša sila, ratno stanje, kao i što smo imali u slučaju pandemije koronavirusa. Ovo je sada najveći poremećaj na turističkom i zračnom prometu. Tu sada važe druga pravila - kazao je Bibanović.

Navodi da u takvim okolnostima aviokompanije često otkazuju letove, ali su prema pravnom okviru Evropske unije dužne putnicima vratiti novac, iako nisu obavezne isplatiti dodatnu kompenzaciju.

Dodaje i da su aviokompanije suočene s finansijskim posljedicama, navodeći da je kod pojedinih velikih kompanija zabilježen pad berzanske vrijednosti.

Bibanović ukazuje i na problem nedovoljne zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini u odnosu na evropske standarde.

- Naši potrošači generalno nisu zaštićeni jer mi nismo država koja je prihvatila sve norme, standarde i pravne okvire evropskog kontinenta. U Evropi postoje smjernice u putovanjima, direktive za paket aranžmane i prava putnika koja reguliraju otkazivanja letova, kašnjenja i druge situacije. Mi smo, nažalost, van tih pravnih okvira - kazao je.

Ističe da turizam predstavlja jednu od najnormiranijih djelatnosti u svijetu upravo zbog zaštite putnika i turističkih agencija, ali da Bosna i Hercegovina još nije u potpunosti uskladila svoje propise s međunarodnim standardima.