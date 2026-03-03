Konaković: Sutra povratak prve grupe bh. državljana iz Dubaija, razmatra se i mogućnost čartera

Počeli su letovi s aerodroma u Dubaiju i za sutra je planiran polazak prve grupe bh. državljana prema Bosni i Hercegovini, izjavio je Feni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, naglasivši da je situacija i dalje nepredvidiva i kompleksna na području zemalja Zaljeva.

- Sutra bi jedna grupa Bosanaca i Hercegovaca trebala poletjeti ka svojoj matičnoj zemlji. Iako imaju zakazane letove, dole su stvari nepredvidljive i ne možemo sa sigurnošću ništa tvrditi, ali do sada se taj dio evakuacije ili izlaska stranih državljana iz Emirata dešava dinamikom koju su najavile vlasti u BiH - kazao je Konaković.

Naglasio je da je let iz Dubaija planiran kao redovna linija.

- Avion iz Dubaija koji bi sutra trebao poletjeti je redovna linija. Ako ljudi koji čekaju pet, sedam ili deset dana budu ipak krenuli svojim kućama, onda neće niko raditi evakuacije. Vidim da sve zemlje tako razmišljaju, ići će se ustaljenim linijama - pojasnio je.

Ministar je jutros razgovarao s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto te najavio konsultacije s ministrom finansija o mogućem angažmanu čarter leta.

- Jutros sam razgovarao s predsjedavajućom Vijeća ministara i čekam da se čujem s ministrom finansija da analiziramo mogućnost eventualnog angažiranja i nekog čarter leta, ako to bude potrebno. Dakle, napominjem, ako se bude dešavalo ovako kako je počelo, da se ljudi redovnim linijama vraćaju, niko neće raditi masovne evakuacije. Ako ne, onda ćemo vidjeti prvo da li je otvoren zračni prostor. Neke kompanije su nam ponudile i opcije čartera, mislim da to iz sredstava rezerve Vijeća ministara možemo isfinansirati i za to čekamo potvrdu iz Ministarstva finansija BiH - kazao je.

Dodao je da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH u direktnim kontaktima sa Saudijskom Arabijom dogovorilo mogućnost izdavanja viza na kopnenoj granici ukoliko bi došlo do obustave zračnog saobraćaja.

- Direktnim kontaktima sa Saudijskom Arabijom smo dogovorili da ćemo, ukoliko bude potrebe i ukoliko budemo išli kopnenim putem, ako eventualno stane zračni saobraćaj, izdejstvovati vize za naše građane na granici na osnovu spiskova koje šalje Ministarstvo vanjskih poslova BiH - naveo je.

Konaković je potvrdio i da je jučer razgovarao s ministrom vanjskih poslova Srbije Markom Đurićem, koji je ponudio pomoć pri evakuaciji.

- Jučer me ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić obavijestio da će avion iz Egipta evakuirati njihove građane koji su u ovom području. Ponudio nam je da se eventualno neki naši građani pridruže i mislim da troje bh. državljana čeka da završe papirologiju i vize za povratak - kazao je Konaković.

Ocijenio je da se dešavaju određeni pozitivni pomaci, ali da je stanje i dalje složeno, uz veliki broj ljudi koji želi napustiti regiju.

- Dešavaju se neki pozitivni pomaci, stanje je još uvijek kompleksno i ogroman je broj ljudi koji želi napustiti ovu regiju. Više od 75.000 Britanaca čeka na evakuaciju, tu je potrebno još strpljenja, ali evo imamo naznake da se počinju dešavati neki pozitivni procesi - rekao je.

Govoreći o situaciji u Iranu, posebno u Teheranu, Konaković je istaknuo da je stanje izrazito zabrinjavajuće.

- Situacija u Teheranu je vrlo zabrinjavajuća. Dole je, osim ambasadora, bio jedan uposlenik koji bi, trenutno, trebalo da krene prema BiH. Ambasador za sada odlučuje da još uvijek ostane u Teheranu. Situacija je zaista izrazito zabrinjavajuća. Od svega je gore to što ne vidimo da se može dešavati bilo kakva deeskalacija, nema razgovora, pregovora, sve strane su i dalje u fazi da niko ne želi razgovarati o zaustavljanju aktivnosti, to je zaista vrlo zabrinjavajuće - upozorio je.

Prema njegovim riječima, u Teheranu se nalazi manji broj bh. državljana.

- Od onih koji su se nama javljali, u Teheranu je nekolicina bh. državljana. Mislim da nema niko ko bi želio napustiti Iran, a da to već nije uradio. Ranije sam govorio, to su dvojica bh. sportaša, još neki ljudi, civili, nisu željeli napustiti Iran. Porodice naših uposlenika su ranije napustile Iran, ostali nisu izrazili želju - kazao je.

Najveći broj bh. državljana koji su u komunikaciji s diplomatsko-konzularnim predstavništvima nalazi se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Najveći broj ljudi je u Emiratima, oko 1.000 ljudi je u grupi koja komunicira s ambasadom, oko 300 u Kataru, 100 u Kuvajtu, a imamo i određene grupe i u Bahreinu i Omanu. Nemamo informaciju o tačnom broju ljudi koji bi trebali doći sutra iz Dubaija, neki su nam javili da su dobili pozive od svojih agencija, sa svima imamo komunikaciju, čekamo da se utvrdi tačan broj. Nadamo se da se neće desiti ništa nepredviđeno i da oni sutra mogu krenuti svojim kućama - rekao je Konaković.

Dodao je da su vlasti u Emiratima postavile prioritete u organizaciji odlazaka.

- Prvo su iz Emirata obezbijedili odlazak onima koji su bili u tranzitu. Dakle, jako puno ljudi koji su se zatekli u Emiratima nisu otišli ni turistički ni poslovno i oni su procijenili da se prvo pošalju kućama oni koji su u tranzitu u Emiratima - kazao je ministar vanjskih poslova BiH.